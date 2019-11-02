В ЕАЭС усиливают контроль за безопасностью импортных товаров

В странах Евразийского экономического союза приняты меры по усилению контроля за безопасностью импортной продукции. Об этом сообщили в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Межправсовет 25 октября в Москве принял решение по уполномоченным иностранными изготовителями лицам, выступающим заявителями на оценку соответствия ввозимой продукции требованиям технических регламентов союза. «Это решение имеет особое значение для создания эффективного механизма контроля за безопасностью импортных товаров на рынке Евразийского экономического союза», — заявил член коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко.

Он подчеркнул, что это стало одним из важнейших шагов по созданию условий для предотвращения ввоза из третьих стран в ЕАЭС небезопасной продукции. Практика произвольного применения положений договора о ЕАЭС на национальном уровне привела к беспрецедентно благоприятным условиям поставок на единый союзный рынок импортной продукции, безопасность которой должным образом не подтверждена.

«Недостаточный уровень защищенности рынка союза от небезопасной продукции оказывает значительное влияние на конкурентоспособность на внутреннем рынке продукции стран ЕАЭС. Это приводит к значительным дополнительным издержкам и потерям промышленности и бизнеса государств — членов объединения. Для обеспечения безопасности товаров уполномоченные иностранными изготовителями лица должны действовать от имени этого изготовителя при оценке соответствия и выпуске в обращение продукции на таможенной территории союза, а также отвечать при ее несоответствии нормам союзных технических регламентов», — отметили в ЕЭК.

Решение также содержит поручение ЕЭК подготовить корректировки в договор о союзе и правовые акты ЕАЭС. Они позволят уже на стадии ввоза продукции на территорию стран объединения ограничить поставки продукции, безопасность которой не подтверждена или которая сопровождается необоснованно выданными документами об оценке соответствия.