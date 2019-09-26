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Экономика

Страны ЕАЭС не готовы отдавать полномочия по ветеринарному контролю ЕЭК

«Страны не хотят соглашаться на предложение комиссии о том, чтобы часть полномочий передать на наднациональный уровень», — заявил журналистам член коллегии (министр) по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Виктор Назаренко на полях форума «Евразийская неделя».

По его словам, сегодня страны ЕАЭС принимают решения, до какой степени отдавать полномочия на наднациональный уровень. В сфере технического регулирования единую политику реализует Евразийская экономическая комиссия.

«В части ветеринарных и фитосанитарных мер мы реализуем согласованную политику. И все полномочия остаются на уровне страны. И они не соглашаются передать нам часть полномочий. Хотя министерства экономики стран считают, что нужно переходить на единую политику в области ветеринарных и фитосанитарных мер и часть полномочий надо передать на наднациональный уровень. Тема обсуждается. Думаю, в следующем году по ней будет принято какое-то стратегическое решение, которое позволит с течением времени выйти на единую политику», — уверен Виктор Назаренко.
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