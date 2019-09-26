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Экономика

Страны ЕАЭС тянуть с применением новых технических регламентов

«Разработка новых технических регламентов Евразийского экономического союза идет очень медленно», — заявил журналистам член коллегии (министр) по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Виктор Назаренко на полях форума «Евразийская неделя».

По его словам, на сегодня разработано и принято 48 технических регламентов. По графику должно быть готово еще 23. Но работа по ним затягивается по нескольким причинам.

«Очень тяжело идет процесс согласования внутри стран, потому что регламенты отраслевые. Они касаются больших групп продукции. Когда в стране начинают все заинтересованные органы согласовывать, появляется много противоречий. Выработка единой позиции идет тяжело. Как правило, такие документы очень долго не разрабатываются. Нарушаются сроки. Мы в этом месяце закончили проводить мониторинг ситуации. Не разработаны 23 регламента, и у нас по графику еще больше 30 изменений, потому что уже есть практика их применения, нужно подкорректировать какие-то положения. Очень многие не исполнены. Мы будем выносить вопрос на совет ЕАЭС, чтобы эту ситуацию исправить», — подчеркнул Виктор Назаренко.

Кроме того, стороны увидели, что регламенты достаточно жестко регулируют продукцию, которая поставляется между странами. И многие хотели бы остановиться на национальном регулировании.

«Имея возможность устанавливать национальные обязательные требования, пока нет регламента, это тоже выгодно. В определенных случаях этим страны пользуются. То есть они сохраняют национальное законодательство и процедуры, а регламент по разным причинам сдерживается. Наша задача всю эту ситуацию четко идентифицировать. Мы предложили странам ужесточить сроки, но они не хотят этого. Они хотели бы, чтобы сроки остались такими же длинными, чтобы можно было их тоже срывать. Поэтому задача поставлена, чтобы ситуация была исправлена и чтобы страны выполняли свои обязательства», — заключил министр ЕЭК.
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