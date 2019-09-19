В ЕАЭС создают единые правила взимания НДС на электронные услуги

В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) разрабатывают единые правила взимания налога на добавленную стоимость (НДС) на электронные услуги. Об этом сообщили в Евразийской экономической комиссии.

В Ереване (Армения) состоялось заседание консультативного комитета по налоговой политике и администрированию при ЕЭК. Стороны согласовали поправку в договор о ЕАЭС, которая касается уплаты косвенных налогов не только на товары, но и на услуги. Кроме того, утверждены определение места оказания услуг в электронной форме, а также перечень таких услуг.

Члены консультативного комитета рассмотрели также направления и перспективы совершенствования администрирования НДС в ЕАЭС. ЕЭК представила проект положения по уведомлению о вывозе товаров в государства ЕАЭС, разработанный для защиты добросовестных налогоплательщиков. Рассматривались вопросы внедрения электронных сопроводительных документов и их взаимного признания в странах союза.