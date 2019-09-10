Выпадение доходов. Правительство выработало план по минимизации рисков

Для минимизации рисков на 2019 год правительство утвердило план дополнительных мер по обеспечению доходов государственного бюджета. Об этом сообщила Государственная налоговая служба.
Ранее заместитель председателя ГНС Замирбек Мамытов заявил, что предполагаемые риски выпадения доходов в 2019 году оценили в 4,7 миллиарда сомов. Однако в ГНС отметили, что сумму посчитали еще в мае 2019 года. После и сформировали план для минимизации рисков.
«ГНС пошагово реализует план мероприятий по выполнению в полном объеме параметров доходной части государственного бюджета. Ежедневно ведется работа над минимизацией рисков и изысканием дополнительных источников пополнения казны», — подчеркнули в ГНС.