Выпадение доходов. Правительство выработало план по минимизации рисков

Для минимизации рисков на 2019 год правительство утвердило план дополнительных мер по обеспечению доходов государственного бюджета. Об этом сообщила Государственная налоговая служба.

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Ранее заместитель председателя ГНС Замирбек Мамытов заявил, что предполагаемые риски выпадения доходов в 2019 году оценили в 4,7 миллиарда сомов. Однако в ГНС отметили, что сумму посчитали еще в мае 2019 года. После и сформировали план для минимизации рисков.

«ГНС пошагово реализует план мероприятий по выполнению в полном объеме параметров доходной части государственного бюджета. Ежедневно ведется работа над минимизацией рисков и изысканием дополнительных источников пополнения казны», — подчеркнули в ГНС.