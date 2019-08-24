Продуктовая корзина Бишкека на 24 августа. Сколько семья тратит на еду

На продукты у многих кыргызстанцев еженедельно уходят приличные суммы. Но зачастую фактические траты и статистические данные государственных органов не совпадают. 24.kg решило высчитать среднюю потребительскую корзину для Бишкека.
За неделю стоимость минимального набора продуктов повысилась на 33,5 сома — до 3 тысяч 824,5 сома.
Мы еженедельно ходим в один и тот же супермаркет и отслеживаем цены на один и тот же набор продуктов. Ниже приведена полная раскладка, какие продукты попали в нашу корзину и почему. Отметим, что из-за постоянного изменения цен на свежие фрукты и овощи общая стоимость корзины также варьируется.
За последние семь дней подешевели только огурцы. А вот подорожали только четыре продукта из нашей корзины — помидоры, перец, яблоки и сахар. Это и привело в итоге к небольшому увеличению стоимости корзины. При этом третий месяц подряд она не превышает 4 тысяч сомов.
Анализ показывает, что с начала нашего эксперимента в конце октября 2018 года стоимость продуктовой корзины выросла на 554,5 сом. Такое изменение связано с сезонным фактором. При этом стоит отметить, что в последний месяц остается довольно высокой цена на груши, яблоки и морковь. В итоге и стоимость корзины остается выше 3,5 тысячи сомов. Кроме того, в июле значительно подорожало мясо — на 21 сом за две недели. Сыграла свою роль и увеличившаяся цена на молоко.
Самыми дешевыми продуктами нашей корзины на сегодня являются хлеб и картофель, который начал дешеветь в начале августа. А вот самой стабильной остается цена на крупы. Она менялась более полугода назад.
Правительство Кыргызстана утвердило нормативы питания кыргызстанцев еще в 2009 году. Согласно документу каждый житель страны ежемесячно должен употреблять 9 наименований продуктов питания.
В утвержденный норматив входят хлебопродукты —
Исходя из минимальной нормы, установленной государством, мы посчитали, сколько стоит потребительская корзина семьи из четырех человек. За основу мы взяли цены на продукты в одном из супермаркетов Бишкека. Многие жители города в последнее время все чаще закупаются именно в крупных магазинах.
Конечно, расчеты потребления продуктов приблизительны и основаны исключительно на тех нормах, которые утверждены государством. Кроме того, не все едят одинаково и в одних и тех же количествах. Кто-то вовсе не ест мясо, а кому-то не по нраву сахар. Так что относиться к нашей корзине как к какой-то истине в последней инстанции не стоит. Это больше социальный эксперимент 24.kg.
К хлебопродуктам относят как хлеб, так и макаронные изделия и крупы. Семья наша среднестатистическая, поэтому из фруктов предпочитает яблоки и бананы, а из овощей — лук, морковь, перец, капусту, огурцы и помидоры. Никаких излишеств. Только самое необходимое.