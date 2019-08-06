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Экономика

За неделю курс доллара повысился на 10 тыйынов

За последнюю неделю курс доллара в Кыргызстане подорожал на 10 тыйынов и вернулся к позициям, на которых был последние восемь месяцев.

Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают доллар по 69,65- 69,75 сома, а продают по 69,85-69,9 сома. Номинальный курс при этом установлен Национальным банком на отметке в 69,8333 сома (рост за сутки на 0,05 процента).

Отметим, американская валюта резко подешевела в начале июля. В итоге курс продажи доллара опустился до 69,5-69,6 сома. Однако со второй половины июля он начал постепенно дорожать. Национальный банк при этом не проводил интервенции для стабилизации ситуации на валютном рынке.
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