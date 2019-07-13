Финансовое воспитание. Четыре правила, чтобы научить детей обращаться с деньгами

В последние годы в нашей стране финансовой грамотности уделяется особое внимание. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок в будущем был уверенным в финансовом плане, важно участвовать в формировании его грамотности.

Недавно Кыргызстан стал победителем конкурса Global Inclusion Awards — 2019 в номинации «Вовлечение молодежи — 2019» за программу повышения финансовой грамотности.

Государство осознает важность воспитания финансово-грамотного поколения. Но стоит помнить, что взрослые люди с уже сформировавшимися характерами и привычками менее гибки в плане обучения и смены жизненных ориентиров и принципов. Детей же легче обучить и помочь им выработать правильные привычки, и делать это надо с раннего возраста.

Но как воспитать в ребенке финансовую грамотность? Эксперты выделяют четыре главных правила, которые помогут достигнуть цели.

1 Подавайте пример

Тут все просто. Дети склонны делать то же, что делаете вы. Поэтому важно с самого начала подавать пример.

Говорите с ребенком о деньгах спокойно и уверенно. Ребенок должен понять, что они представляют ценность и что родители тратят определенные усилия, чтобы их заработать.

Важно объяснить ребенку разницу между желаниями и потребностями. Скажите, что потребность — то, без чего не обойтись, нужно для выживания. А желание — то, что нам хотелось бы иметь. Можно, например, провести с ребенком подводящий к основной мысли разговор вроде: «Хотел ли ты, чтобы на все деньги мы купили куклы или машинки? А что мы бы кушали тогда? Как бы купили одежду?»

Поставьте диалог так, чтобы ребенок понял, что потребности важнее желаний.

Но не стоит говорить, что какая-то покупка не по карману. Лучше всего сказать: «Мы лучше не будем тратить деньги таким образом». Ребенку необходимо дать понять, за что отвечают деньги. Объяснить, что ими расплачиваются за дом, машину, еду и часть уходит на его карманные расходы.

2 Планирование через карманные деньги

Для многих родителей рано или поздно возникает вопрос, когда давать ребенку карманные деньги. Специалисты советуют это делать, когда он начнет понимать, для чего нужны деньги, что они зарабатываются, и сможет внятно объяснить, куда собирается их потратить. Это происходит примерно в школьном возрасте.

Карманные деньги научат ребенка самостоятельно распоряжаться средствами.

Когда у детей есть собственные деньги, важно, чтобы они сами делали выбор и отвечали за последствия. Это их финансы, с которыми они делают все, что хотят. Если они потратят все в первый день, не давайте им до следующей запланированной даты выдачи карманных средств.

Весь смысл карманных денег в том, чтобы научить детей откладывать.

Переживая негативные последствия на личном опыте, они научатся делать правильный выбор. Важно научить ребенка планировать. Если он хочет какую-нибудь игрушку, не покупайте, пусть купит сам. Вы должны давать ему деньги частями, предварительно посчитав с ним, сколько он должен откладывать, чтобы купить игрушку в желаемые сроки. Так он начнет планировать покупки.

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Карманные расходы не должны быть средством поощрения или наказания. Они должны выдаваться регулярно. Если ребенок что-то натворил, например, сломал вазу, нужно предложить ему заплатить частично из своих средств на покупку новой вазы. Так он поймет, что за последствия иногда нужно платить, а не просто остаться на день без игровой приставки или компьютера.

Ни в коем случае не поощряйте ребенка за выполнение своих обычных обязанностей (выполнение домашнего задания, за хорошие оценки, за уборку в комнате).

Обычные отношения не должны перейти на денежные, потому что ребенок может привыкнуть и добиться обратного эффекта будет сложнее. Поощрять лучше за что-то неординарное, что-то выдающееся, то, что не входило в его обязанности. Скажем, если читает дополнительную литературу, помимо школьной. Или достиг чего-то в своем хобби.

Кроме того, важно увеличивать периодичность, с которой вы даете своему ребенку карманные деньги. Делать это нужно по мере взросления. Например, вначале вы даете карманные средства каждую неделю, потом раз в две недели, а потом уже раз в месяц.

Когда ребенок достигнет подросткового возраста, нужно давать деньги только раз в месяц.

Такой график поступлений научит планировать траты и растягивать сумму на больший срок.

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Очень важно научить детей записывать свои расходы и траты. Научите его вести бюджет. Пусть он научится анализировать свои траты. Составьте вместе с ним прогнозный бюджет. Например, что он сможет купить, если в течение года регулярно откладывать определенную сумму.

3 Приучайте экономить

Вы должны создавать среду реального денежного обращения для ребенка. Например, перед походом в магазин составьте список покупок и возьмите определенную сумму, скажите ребенку, что все оставшиеся деньги будут его. Но чтобы осталось больше денег, дайте ему понять, что он должен сделать для этого: купить продукты подешевле, по акциям, со скидкой и не потратить на ненужные сладости. Так он научится экономить и не делать бессмысленные покупки.

Когда берете детей в магазин, используйте наличные, а не кредитные или дебетовые карты, чтобы ребенок не подумал о «волшебной карточке, исполняющей желания». Наличные визуальны, конкретны и понятны.

4 Приучайте вкладывать

Вы можете выполнить роль банка для своего ребенка. Скажите, что на все накопленные деньги, которые он откладывает, будете начислять определенный процент. Например, в этом месяце он отложил 100 сомов. Вы ему добавили 10 процентов, то есть 10 сомов.

Так ребенок поймет, что нужно не просто откладывать деньги, а еще и вкладывать.

Можно также купить всякие настольные игры, по типу «Cashflow 101», «Монополия». Они позволяют детям лучше понять природу денег, что нужно откладывать, не делать необдуманные покупки, что цены могут расти и падать.

Материал подготовлен при поддержке финансовой компании «Сенти».