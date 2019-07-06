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Экономика

За неделю доллар в Кыргызстане подорожал на 30 тыйынов

За неделю доллар в Кыргызстане подорожал на 30 тыйынов и практически вернулся к позициям, на которых был последние восемь месяцев.

Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают доллар по 69,55 — 69,65 сома, а продают по 69,75 — 69,8 сома. Номинальный курс при этом установлен Национальным банком на отметке в 69,6336 сома (рост за сутки — на 0,09 процента).

Отметим, что американская валюта дешевела две недели подряд. В итоге курс продажи доллара опустился до 69,5 сома. Однако уже на этой неделе он начал постепенно дорожать. Национальный банк при этом не проводил интервенции для стабилизации ситуации на валютном рынке.
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