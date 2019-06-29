Курс продажи доллара впервые за восемь месяцев опустился до 69,5 сома

Впервые с октября 2018 года курс продажи доллара опустился до 69,5 сома. За неделю американская валюта потеряла в цене 20 тыйынов.

Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают доллар по 69,15-69,35 сома, а продают по 69,4-69,6 сома. Номинальный курс при этом установлен Национальным банком на отметке в 69,4928 сома (падение за сутки на 0,16 процента).

Отметим, доллар в Кыргызстане дешевеет вторую неделю подряд. За это время он снизился в цене на 40-50 тыйынов. При этом Национальный банк пока не проводил интервенций, чтобы остановить падение американской валюты.