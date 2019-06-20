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Экономика

На 90 процентов снизился ввоз товаров в Кыргызстан без сертификатов

Благодаря работе мобильных групп более чем на 90 процентов снизился ввоз и вывоз подкарантинной продукции без фитосанитарного сертификата. Об этом сообщили в Министерстве экономики.

Напомним, что в феврале 2019 года Жогорку Кенеш принял постановление об обеспечении учета товаров в рамках торговли с государствами — членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также пресечения ввоза контрабандного товара на территорию Кыргызстана. Для исполнения документа созданы мобильные фитосанитарные группы.

«На таможенной границе ЕАЭС на 15 фитосанитарных контрольных пунктах задействовано 38 сотрудников, в мобильных группах вблизи пунктов пропуска — 11 сотрудников. Группы образованы в марте 2019 года и уже продемонстрировали высокую эффективность в борьбе с нарушениями на границе. Кроме того, ведется адресная информационная кампания вблизи пунктов пропуска», — подчеркнули в Минэкономики.

Наиболее распространенными нарушениями являются отсутствие фитосанитарного сертификата при ввозе и вывозе продукции и нарушения по маркировке подкарантинной продукции.

«К основным подкарантинным грузам относятся продовольственное зерно, мука, лесоматериалы, бананы, цитрусовые, корма (ячмень, кукуруза)», — говорится в сообщении.
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