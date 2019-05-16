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Экономика

Итоги апреля. Без золота экономика Кыргызстана замерла

Национальный статистический комитет представил итоги социально-экономического развития Кыргызстана в апреле 2019-го. Экономика страны с учетом добычи золота растет неплохо, а вот без него практически замерла.

Цены в республике в общем немного снизились, отметил Нацстатком.

Никуда без золота

По итогам января — апреля этого года ВВП Кыргызстана составил 149 миллиардов 622,6 миллиона сомов. По сравнению с 2018-м он вырос на 5,7 процента.

Цифры неплохие, однако апрель не дотянул до январского роста в 6,4 процента. Наоборот, в отличие от первого месяца года, рост ВВП замедлился на 0,7 процента.

По сравнению с мартом 2019-го экономика подросла на 0,4 процента.

Данные вполне логичные. На Кумторе перерабатывают богатую золотом руду. И это сразу же сказывается на сведениях по росту ВВП. В прошлом году ситуация была иная. Из-за снижения объемов производства в горнорудном секторе рост внутреннего валового продукта не внушал оптимизма. Ситуация выровнялась только к концу года.

Поэтому радоваться хорошему росту в первой половине этого года не стоит. Это лишь эффект низкой базы 2018-го. Показательными будут результаты роста ВВП в третьем и четвертом кварталах.

Сегодня более показательными являются темпы роста экономики без учета предприятий по разработке месторождения Кумтор. В прошлом году показатели были стабильными и высокими. Поэтому сравнение с данными 2019-го четко показывает, что роста в экономике практически нет.

Так, по итогам четырех месяцев этого года ВВП страны без Кумтора составил 133 миллиарда 336,1 миллиона сомов. По сравнению с 2018-м он вырос лишь на 1,6 процента.

Основа промышленности — горнорудка

Если в прошлом году промышленность неплохо «вытягивали» текстиль и швейная отрасль, то в этом году вся надежда на горнорудный сектор. Интересно, что растут темпы добычи и переработки не только драгметаллов, но и других полезных ископаемых.

В январе — апреле 2019 года в республике произвели промышленной продукции на 84 миллиарда 106,8 миллиона сомов. Это на 6 процентов больше, чем в 2018-м.

Кроме того, отмечен рост текстильного производства и производства одежды (на 21,2 процента), а также резиновых и пластмассовых изделий (на 7 процентов).

При этом снизилось производство нефтепродуктов (на 36,7 процента), химической (на 37,7 процента) и фармацевтической продукции (на 18,2 процента), пищевых продуктов (на 4,8 процента).

Без предприятий по разработке месторождения Кумтор объем промышленного производства составил 44 миллиарда 200,4 миллиона сомов и снизился на 5,9 процента.

Дорожают сигареты и алкоголь

В апреле цены и тарифы в целом по Кыргызстану снизились на 0,4 процента. Непродовольственные товары подешевели на 1 процент, пищевые продукты и безалкогольные напитки — на 0,3 процента. Зато тарифы на услуги, оказываемые населению, повысились на 0,1 процента, цены на алкогольные напитки и табачные изделия — на 0,2 процента.

В апреле снижение цен и тарифов отмечалось по всей стране, за исключением Иссык-Кульской области, где они повысились на 0,4 процента.

С начала года (по сравнению с декабрем 2018-го) снижение цен и тарифов в целом по республике составило 0,4 процента.

Максимальный (0,6 процента) рост потребительских цен и тарифов в январе — апреле зафиксирован в Нарынской области, что обусловлено в основном значительным их ростом в сравнении с другими регионами на пищевые продукты и безалкогольные напитки (на 1,8 процента). Максимальное снижение потребительских цен и тарифов (на 0,8 процента) наблюдалось в Оше.

Где растет зарплата?

По данным Национального статистического комитета, средняя заработная плата в Кыргызстане достигла 15 тысяч 716 сомов.

Повышение среднемесячной начисленной заработной платы наблюдалось на предприятиях и в организациях всех видов экономической деятельности, за исключением предприятий и организаций сферы транспорта и хранения грузов, а также гостиниц и ресторанов.

По итогам первого квартала 2019 года прожиточный минимум в стране составил 4 тысячи 681,31 сома, для пенсионеров — 4 тысячи 168,37 сома.
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