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ЕАЭС

В России задержаны подозреваемые в терроризме, предположительно из Средней Азии

В Москве задержаны четыре предполагаемых члена террористической группировки «Исламское государство», которые готовили теракт на транспортном объекте столицы, среди которых граждане России и стран Центральной Азии. Об этом со ссылкой на информацию Федеральной службы безопасности РФ сообщают российские СМИ.

По их данным, после совершения теракта задержанные планировали отправиться в Сирию для участия в боевых действиях на стороне ИГ.

При задержании, как сообщила ФСБ, у подозреваемых нашли оборудование для производства взрывчатки, готовую самодельную бомбу, огнестрельное оружие, боеприпасы, гранаты и экстремистские материалы.

Помимо этого отмечается, что управление группой осуществлялось с сирийской территории.
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