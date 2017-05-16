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ЕАЭС

Россия, Армения, Белоруссия положительно оценили ветконтроль Кыргызстана

Россия, Армения, Белоруссия положительно оценили ветеринарный контроль Кыргызстана. Казахстан дал отрицательную оценку. Об этом стало известно сегодня на пресс-конференции.

По словам заместителя директора Государственной инспекции по санитарной, ветеринарной и фитосанитарной безопасности Аширбая Жусупова, по снятию ветеринарного контроля проведены инспекции с членами ЕАЭС.

Вице-премьер-министр КР Олег Панкратов добавил, что сложилось завышенное ожидание от снятия ветеринарного контроля.

«Предприятие должно соответствовать требованиям, только в этом случае можно вывозить продукцию или продавать ее на внутреннем рынке. Не означает, если мы снимем ветконтроль, можно будет вывозить непроверенный товар. С Казахстаном сложилась субъективная ситуация. Всегда можно найти ссылку в международном договоре. ЕЭК дала оценку, что наш орган готов контролировать выпуск продукции», — сказал он.
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