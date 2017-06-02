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Дословно

Дословно. Депутат Бишкекского горкенеша Эмиль Шукуров

Сегодня на сессии городского кенеша народные избранники подняли вопрос вырубки деревьев по улице Токтоналиева и предложили выехать на место. Члены профильной комиссии БГК заметили, что выезд планируется завтра после обеда. «Завтра после обеда может быть поздно», — сказала нардеп Гульнара Молдобаева.

Депутат Эмиль Шукуров отметил, что вчера на заседании комиссии вице-мэр Бакыт Дюшембаев обещал приостановить работы, однако сегодня начали снос зеленых насаждений.

Он нагло ввел меня в заблуждение, как будто я какой-то лох с улицы. Так нельзя поступать, Дюшембиев должен понести за это наказание.

Эмиль Шукуров

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