Дословно. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков

В рамках рабочей поездки по Чуйской области президент страны рассказал местным жителям о корректировках государственной политики при управлении внешним долгом.

По данным пресс-службы главы государства, в Министерстве финансов создано специальное подразделение.

Сооронбай Жээнбеков рассказал, что за последние два года сумма госдолга по отношению к ВВП республики снизилась с 53 до 44 процентов. Он напомнил, что все государства берут кредиты, займы и сотрудничают с международными финансовыми институтами.

«Нам придется расплачиваться по взятым ранее кредитам. У нас есть обязательства, мы их все исполним. Хочу особо отметить, что никакие земли и недра не были и не будут отданы», — подчеркнул президент.