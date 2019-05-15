Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Кожобек Рыспаев

В Жогорку Кенеше сегодня обсуждают строительство и ремонт дорог в Кыргызстане. В качестве ответчика присутствуют чиновники Министерства транспорта.

Депутаты недовольны большим количеством денег, уходящих на консультантов, медленным строительством дороги Балыкчи — Корумду, а также выбором подрядчиков.

Так, депутат Кожобек Рыспаев возмутился, что у Минтранса нет собственной технической базы для проверки и надзора за строительством и ремонтом дорог.