Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Кожобек Рыспаев

В Жогорку Кенеше сегодня обсуждают строительство и ремонт дорог в Кыргызстане. В качестве ответчика присутствуют чиновники Министерства транспорта.
Депутаты недовольны большим количеством денег, уходящих на консультантов, медленным строительством дороги Балыкчи — Корумду, а также выбором подрядчиков.
Так, депутат Кожобек Рыспаев возмутился, что у Минтранса нет собственной технической базы для проверки и надзора за строительством и ремонтом дорог.
Тендеры выигрывают подрядчики, у которых нет даже собственных лопат. К примеру, компания «Лонг Хай», которая строит дорогу Балыкчи — Тамчи — Корумду. Они технику берут в аренду. Нет ни лопат, ни совков.Кожобек Рыспаев