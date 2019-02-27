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Дословно. Президент Сооронбай Жээнбеков

Сегодня на конференции «Кыргызстан: национальный диалог по региональному развитию» президент Сооронбай Жээнбеков призвал глав регионов развивать малый и средний бизнес.

Глава государства напомнил, что для развития городов и областей необходимо искать партнеров и инвесторов. Нужно реализовывать совместные проекты, дать зеленый свет малому и среднему бизнесу. Сооронбай Жээнбеков особо подчеркнул, что для развития регионов нужно создавать все условия местным предпринимателям. 

Бизнесмены — как коровы. Сколько дашь корма, столько получишь молока.

Сооронбай Жээнбеков

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