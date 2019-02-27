Дословно. Президент Сооронбай Жээнбеков

Сегодня на конференции «Кыргызстан: национальный диалог по региональному развитию» президент Сооронбай Жээнбеков призвал глав регионов развивать малый и средний бизнес.

Глава государства напомнил, что для развития городов и областей необходимо искать партнеров и инвесторов. Нужно реализовывать совместные проекты, дать зеленый свет малому и среднему бизнесу. Сооронбай Жээнбеков особо подчеркнул, что для развития регионов нужно создавать все условия местным предпринимателям.