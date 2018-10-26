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Бизнес

В аэропорту «Манас» работает отдельная зона прилета/вылета местных авиалиний

В восточной части аэровокзала международного аэропорта «Манас» с осени 2018 года работает отдельная зона прилета местных авиалиний. Ранее в аэропорту был сектор для пассажиров, вылетающих местными рейсами, а отдельного зала для прибывающих местными рейсами не было.

На данный момент общая площадь зоны местного прилета составляет 1555 квадратных метров. Так, зал местного прилета разделен на зал выдачи багажа (854 квадратных метра), где установлен отдельный транспортер для выдачи багажа, и на зал ожидания для встречающих (701 квадратный метр).

Внедрение отдельной зоны повысило уровень комфорта для пассажиров и гостей аэровокзала. В зоне выдачи багажа предусмотрены женский и мужской санузлы и отдельный санузел для людей с ограниченными возможностями здоровья (ЛОВЗ).

Для повышения качества обслуживания пассажиров ведется работа по организации с южной стороны аэровокзала отдельного входа/выхода в зону местных прилетов. Также планируется отдельная автомобильная парковка для пассажиров местных авиалиний.

Отметим, что сейчас в санузлах зала ожидания местных авиалиний ведутся ремонтные работы с целью создания удобств для всех пассажиров, включая ЛОВЗ.
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