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Бизнес

Компания aitv запускает бесплатное тестирование нового приложения AiTV Mobile

Компания aitv network сообщает о тестовом запуске нового сервиса — ОТТ-телевидения!

Особенности OTT-сервиса aitv:

  • таймшифтинг (возможность просмотра телепрограммы, которая была ранее);
  • программа передач;
  • 120 рейтинговых телеканалов — все каналы транслируются в отличном качестве, в том числе в HD.

Уже сегодня, независимо от вашего местоположения, у вас есть возможность смотреть рейтинговые кыргызские и зарубежные телеканалы на любой, даже самый взыскательный, вкус!

Главное условие — наличие подключения к интернету.

Как подключить?

  • установить программное обеспечение AiTV Mobile на свой смартфон через приложения Play Market, App Store или AiTV STB на свою Андроид ТВ-приставку (в приставке MAG 250 необходимо в настройках в указании портала написать адрес http://portal.ott-tv.net);
  • ввести логин 1111 и пароль 1111;
  • наслаждаться просмотром любимых телеканалов в любое время и в любом месте.

Скачивайте приложение AiTV Mobile, сейчас услуга в тестовом режиме и бесплатна. Спешите воспользоваться этой замечательной возможностью!

Оставляйте на нашем сайте свои отзывы и комментарии, чтобы мы могли учесть все ваши пожелания и сделать услугу максимально удобной.
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Компания aitv network запускает новый сервис — ОТТ-телевидение
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