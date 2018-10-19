Компания aitv запускает бесплатное тестирование нового приложения AiTV Mobile

Компания aitv network сообщает о тестовом запуске нового сервиса — ОТТ-телевидения!

Особенности OTT-сервиса aitv:

таймшифтинг (возможность просмотра телепрограммы, которая была ранее);

программа передач;

120 рейтинговых телеканалов — все каналы транслируются в отличном качестве, в том числе в HD.

Уже сегодня, независимо от вашего местоположения, у вас есть возможность смотреть рейтинговые кыргызские и зарубежные телеканалы на любой, даже самый взыскательный, вкус!

Главное условие — наличие подключения к интернету.

Как подключить?

установить программное обеспечение AiTV Mobile на свой смартфон через приложения Play Market, App Store или AiTV STB на свою Андроид ТВ-приставку (в приставке MAG 250 необходимо в настройках в указании портала написать адрес http://portal.ott-tv.net);

ввести логин 1111 и пароль 1111;

наслаждаться просмотром любимых телеканалов в любое время и в любом месте.

Скачивайте приложение AiTV Mobile, сейчас услуга в тестовом режиме и бесплатна. Спешите воспользоваться этой замечательной возможностью!

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