Более 2,6 миллиона пассажиров обслужило ОАО «МАМ» за 9 месяцев 2018 года

ОАО «Международный аэропорт «Манас» за 9 месяцев 2018 года обслужило 2 миллиона 667 тысяч 862 человека. Из них на внутренних авиалиниях пассажиропоток составил 907 тысяч 798 человек, на международных – 1 миллион 760 тысяч 64 человека.

Так, в сутки ОАО «МАМ» обслуживало в среднем 9,8 тысячи пассажиров, а в 2016 году – 8,3 тысячи пассажиров.

Бишкекский филиал ОАО «МАМ» обслужил 15 тысяч 579 рейсов: внутренние – 3 тысячи 978, международные – 11 тысяч 601. Пассажиропоток составил 1 миллион 609 тысяч 2 человека. Из них на внутренних авиалиниях было обслужено 449 тысяч 534 человека, на международных – 1 миллион 159 тысяч 468 человек.

обслужил 15 тысяч 579 рейсов: внутренние – 3 тысячи 978, международные – 11 тысяч 601. Пассажиропоток составил 1 миллион 609 тысяч 2 человека. Из них на внутренних авиалиниях было обслужено 449 тысяч 534 человека, на международных – 1 миллион 159 тысяч 468 человек. Ошский филиал ОАО «МАМ» обслужил 7 тысяч 654 рейса: внутренние – 4 тысячи 6, международные – 3 тысячи 648. Пассажиропоток составил 1 миллион 38 тысяч 201 человек. Из них на внутренних авиалиниях обслужено 488 тысяч 766 человек, на международных – 549 тысяч 435 человек.

обслужил 7 тысяч 654 рейса: внутренние – 4 тысячи 6, международные – 3 тысячи 648. Пассажиропоток составил 1 миллион 38 тысяч 201 человек. Из них на внутренних авиалиниях обслужено 488 тысяч 766 человек, на международных – 549 тысяч 435 человек. Иссык-Кульский филиал ОАО «МАМ» обслужил 280 рейсов: внутренние – 117, международные – 163. Пассажиропоток составил 11 тысяч 458 человек. Из них на внутренних авиалиниях обслужено 5787 человек, на международных – 5671 человек.

Также за этот период было обслужено 23 тысячи 667 рейсов. Из них по международным направлениям обслужено 15 тысяч 630 рейсов, а по внутренним направлениям – 8 тысяч 37 рейсов.