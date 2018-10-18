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Бизнес

Более 2,6 миллиона пассажиров обслужило ОАО «МАМ» за 9 месяцев 2018 года

ОАО «Международный аэропорт «Манас» за 9 месяцев 2018 года обслужило 2 миллиона 667 тысяч 862 человека.  Из них на внутренних авиалиниях пассажиропоток составил 907 тысяч 798 человек, на международных – 1 миллион 760 тысяч 64 человека.

Так, в сутки ОАО «МАМ» обслуживало в среднем 9,8 тысячи пассажиров, а в 2016 году – 8,3 тысячи пассажиров. 

  • Бишкекский филиал ОАО «МАМ» обслужил 15 тысяч 579 рейсов: внутренние – 3 тысячи 978, международные – 11 тысяч 601. Пассажиропоток составил 1 миллион 609 тысяч 2 человека. Из них на внутренних авиалиниях было обслужено 449 тысяч 534 человека, на международных – 1 миллион 159 тысяч 468 человек.
  • Ошский филиал ОАО «МАМ» обслужил 7 тысяч 654 рейса: внутренние – 4 тысячи 6, международные – 3 тысячи 648. Пассажиропоток составил 1 миллион 38 тысяч 201 человек. Из них на внутренних авиалиниях обслужено 488 тысяч 766 человек, на международных – 549 тысяч 435 человек. 
  • Иссык-Кульский филиал ОАО «МАМ» обслужил 280 рейсов: внутренние – 117, международные – 163. Пассажиропоток составил 11 тысяч 458 человек. Из них на внутренних авиалиниях обслужено 5787 человек, на международных – 5671 человек.

Также за этот период было обслужено 23 тысячи 667 рейсов. Из них по международным направлениям обслужено 15 тысяч 630 рейсов, а по внутренним направлениям – 8 тысяч 37 рейсов. 
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