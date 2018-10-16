Компания aitv network сообщает о тестовом запуске нового сервиса — предоставление услуг ОТТ-телевидения!

Что такое OTT-телевидение?

Технология OTT (от английского Over the Top) — метод предоставления видеоуслуг через интернет. Термин OTT означает доставку видеосигнала от провайдера контента на устройство пользователя (приставку, компьютер, мобильный телефон) по сетям передачи данных, часто без прямого контакта с оператором связи.

Теперь каждый обладатель мобильных устройств под управлением Android и iOS, а также ТВ-приставки MAG 250, имеющей подключение к интернету, имеет великолепную возможность получить доступ к услуге телевидения ОТТ от aitv network.

Уже сегодня у вас есть возможность смотреть рейтинговые кыргызские и зарубежные телеканалы на любой, даже самый взыскательный вкус, независимо от вашего местоположения!

Главное условие — это наличие подключения к интернету.

Как подключить?

установить программное обеспечение AiTV Mobile на свой смартфон через приложения Play Market, App Store или AiTV STB на свою Андроид ТВ-приставку (в приставке MAG 250 — необходимо в настройках в указании портала написать адрес: http://portal.ott-tv.net)

ввести логин 1111 и пароль 1111

наслаждаться просмотром любимых телеканалов в любое время и в любом месте.

Поскольку запуск сервиса осуществлен в тестовом режиме, заходите на наш сайт, оставляйте отзывы и комментарии, чтобы мы могли учесть все ваши пожелания и сделать услугу максимально удобной.

Спешите воспользоваться этой замечательной возможностью!

Наш девиз — «Просто! Удобно! Выгодно!»