В аэропорту «Манас» состоялся споттинг в честь 85-летия Гражданской авиации

В Международном аэропорту «Манас» 13 октября 2018 года состоялось главное событие осени для любителей авиационной фотографии — споттинг, посвященный 85-летию Гражданской авиации Кыргызской Республики.

Субботним днем в аэропорту «Манас» собрались споттеры из Кыргызстана и Казахстана, чтобы сфотографировать самолеты на стоянке, а также во время взлета и посадки.

В этом году участие в мероприятии приняли более 30 человек – опытные и начинающие фотографы, блогеры, а также журналисты.

На территории аэровокзального комплекса «Манас» споттерам был предоставлен выход на перрон аэропорта и организован проход на территорию аэродрома, где споттеры получили уникальную возможность сделать редкие снимки взлетов и посадок самолетов, процедуры наземного обслуживания воздушных судов. Также провели экскурсию внутри здания аэровокзала, в ходе которой рассказали о внутренней работе - процесс регистрации пассажиров и багажа и многое другое.

ОАО «Международный аэропорт «Манас» регулярно проводит споттинг - мероприятие, в рамках которого участникам предоставляется уникальная возможность запечатлеть моменты взлета и посадки воздушных судов, взглянуть на работу наземных служб аэропорта, сделать отличные кадры на перроне и рулежных дорожках, в местах стоянок воздушных судов.

Споттинг — особый вид хобби, ведение реестра самолетов, сопровождается фотографированием и видеосъемкой воздушных судов.