15:52
USD 69.35
EUR 80.36
RUB 1.05
Бизнес

В аэропорту «Манас» состоялся споттинг в честь 85-летия Гражданской авиации

В Международном аэропорту «Манас» 13 октября 2018 года состоялось главное событие осени для любителей авиационной фотографии — споттинг, посвященный 85-летию Гражданской авиации Кыргызской Республики.

Субботним днем в аэропорту «Манас» собрались споттеры из Кыргызстана и Казахстана, чтобы сфотографировать самолеты на стоянке, а также во время взлета и посадки.

В этом году участие в мероприятии приняли более 30 человек – опытные и начинающие фотографы, блогеры, а также журналисты.

На территории аэровокзального комплекса «Манас» споттерам был предоставлен выход на перрон аэропорта и организован проход на территорию аэродрома, где споттеры получили уникальную возможность сделать редкие снимки взлетов и посадок самолетов, процедуры наземного обслуживания воздушных судов. Также провели экскурсию внутри здания аэровокзала, в ходе которой рассказали о внутренней работе - процесс регистрации пассажиров и багажа и многое другое.

ОАО «Международный аэропорт «Манас» регулярно проводит споттинг - мероприятие, в рамках которого участникам предоставляется уникальная возможность запечатлеть моменты взлета и посадки воздушных судов, взглянуть на работу наземных служб аэропорта, сделать отличные кадры на перроне и рулежных дорожках, в местах стоянок воздушных судов.

Споттинг — особый вид хобби, ведение реестра самолетов, сопровождается фотографированием и видеосъемкой воздушных судов.
Ссылка:
просмотров: 324
Версия для печати
Материалы по теме
Эмира Чукуева наградили почетным знаком Делового совета ЕАЭС
Открыт прямой авиарейс из Ростова-на-Дону в Бишкек
Аэропорт «Манас» приглашает на споттинг
ОАО «МАМ» провело тематическое мероприятие «Эне тилим — эне сүтүм»
Сборная ОАО «МАМ» на Иссык-Кульских играх выиграла более 20 медалей
Во Всемирный день чистоты в трех филиалах ОАО «МАМ» прошел субботник
Эмир Чукуев о причинах и подробностях покупки акций компании «Манас менеджмент»
Аэропорт «Манас» и турецкая компания подписали меморандум о сотрудничестве
Аэропорт «Манас» готов к приему гостей Всемирных игр кочевников
Подготовка к ВИК. Сотрудники аэропорта «Манас» вышли на субботник
Популярные новости
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; открыл новый Центр обслуживания населения в&nbsp;Бишкеке «Газпром Кыргызстан» открыл новый Центр обслуживания населения в Бишкеке
Лайфхак для студентов. Используй Wi-Fi Beeline и&nbsp;тариф &laquo;Можно все!2.0&raquo; и&nbsp;экономь Лайфхак для студентов. Используй Wi-Fi Beeline и тариф «Можно все!2.0» и экономь
&laquo;Смартфон в&nbsp;рассрочку&raquo;: Beeline обновляет условия акции «Смартфон в рассрочку»: Beeline обновляет условия акции
Акционеры &laquo;Росинбанка&raquo; намерены увеличить уставной капитал Акционеры «Росинбанка» намерены увеличить уставной капитал
Бизнес
В&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; состоялся споттинг в&nbsp;честь 85-летия Гражданской авиации В аэропорту «Манас» состоялся споттинг в честь 85-летия Гражданской авиации
Лайфхак для студентов. Используй Wi-Fi Beeline и&nbsp;тариф &laquo;Можно все!2.0&raquo; и&nbsp;экономь Лайфхак для студентов. Используй Wi-Fi Beeline и тариф «Можно все!2.0» и экономь
Наслаждайтесь интернетом от&nbsp;JET целый год! Наслаждайтесь интернетом от JET целый год!
&laquo;Бакай Банк&raquo; открыл новую сберкассу в&nbsp;ЦОН в&nbsp;Свердловском районе столицы «Бакай Банк» открыл новую сберкассу в ЦОН в Свердловском районе столицы