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Бизнес

Открыт прямой авиарейс из Ростова-на-Дону в Бишкек

29 сентября стартовал новый авиарейс, который соединил Ростов-на-Дону с Бишкеком.

В Международном аэропорту «Манас» по традиции встречи первых рейсов воздушное судно приветствовали «аркой триумфа» — водяной аркой.

В аэропортах регистрации на рейс проходили в праздничной обстановке, а пассажирам, первыми купившим билеты, были вручены сертификаты на бесплатный перелет по маршрутной сети перевозчика.

Рейсы будет выполнять авиакомпания «Азимут» по следующему расписанию:

  • вылет из Ростова в 23.25 в пятницу, прибытие в Бишкек в 06.20 в субботу,
  • по субботам: вылет из Бишкека в 07.40, прибытие в Ростов в 08.35.

Новые возможности вместе с нами!
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