Аэропорт «Манас» приглашает на споттинг

В честь празднования 85-летия Гражданской авиации Кыргызской Республики — праздника, ежегодно отмечаемого 7 октября, — ОАО «Международный аэропорт «Манас» приглашает профессиональных фотографов, операторов и любителей авиационных фото- и видеосессий на споттинг-мероприятие.
Мероприятие планируется провести 13 октября 2018 года в аэропорту «Манас».
ОАО «МАМ» регулярно проводит споттинг — мероприятия, в рамках которых участникам предоставляется уникальная возможность запечатлеть моменты взлета и посадки воздушных судов, взглянуть на работу наземных служб аэропорта, сделать отличные кадры на перроне и рулежных дорожках, в местах стоянок воздушных судов.
Как принять участие в споттинге?
Участникам необходимо отправить заполненную заявку на почтовый адрес press@airport.kg:
- ФИО (полностью).
- Серия и номер паспорта, дата и место выдачи паспорта.
- Дата и место рождения.
- Место проживания на данный момент.
- Место работы, должность.
- Ссылка на портфолио.
- Участие в предыдущих споттингах в аэропорту «Манас» (да/нет).
- Перечень оборудования для съемки.
- Контакты (рабочий и сотовые телефоны, электронная почта).
Обязательно также указать, где будут публиковаться ваши снимки. Возраст участников — от 18 лет.
Отправляя анкету на наш адрес, вы соглашаетесь с условиями мероприятия, а также даете разрешение ОАО «МАМ» на дальнейшее безвозмездное использование фотографий, сделанных в ходе фотосъемки на территории международного аэропорта «Манас».
Обращаем ваше внимание: заявки принимаются до 7 октября включительно. Количество участников ограничено.
Не упустите возможность и отправляйте заявку прямо сейчас!
План съемок:
- фотосъемка аэровокзального комплекса (снаружи и внутри);
- фотосъемка здания аэровокзала (процесс регистрации пассажиров и багажа, фотосъемка с телетрапов, общий вид здания аэровокзала);
- возможность запечатлеть процедуры наземного обслуживания воздушных судов непосредственно на перроне;
- фотосессия самолетов в движении — при взлете и посадке непосредственно на взлетной полосе.
Лучшие фотографии будут размещены на сайте ОАО «МАМ» www.airport.kg, в журнале «Аэропорт «Манас», в фотогалерее на официальных страницах ОАО «МАМ» в Facebook и Instagram, а также будут использоваться для публикаций в корпоративной продукции компании.
Споттинг — это документальное или художественное фотографирование воздушных судов, целью которого является получение наиболее оригинальной, яркой и необычной фотографии какого-либо воздушного судна или наземных авиационных объектов.
Для участников будет предоставлен транспорт из города в аэропорт «Манас» и обратно.
Задать все интересующие вопросы и получить подтверждение приглашения можно по телефону