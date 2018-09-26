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Бизнес

Аэропорт «Манас» приглашает на споттинг

В честь празднования 85-летия Гражданской авиации Кыргызской Республики — праздника, ежегодно отмечаемого 7 октября, — ОАО «Международный аэропорт «Манас» приглашает профессиональных фотографов, операторов и любителей авиационных фото- и видеосессий на споттинг-мероприятие.

Мероприятие планируется провести 13 октября 2018 года в аэропорту «Манас».

ОАО «МАМ» регулярно проводит споттинг — мероприятия, в рамках которых участникам предоставляется уникальная возможность запечатлеть моменты взлета и посадки воздушных судов, взглянуть на работу наземных служб аэропорта, сделать отличные кадры на перроне и рулежных дорожках, в местах стоянок воздушных судов.

Как принять участие в споттинге?

Участникам необходимо отправить заполненную заявку на почтовый адрес press@airport.kg:

  1. ФИО (полностью).
  2. Серия и номер паспорта, дата и место выдачи паспорта.
  3. Дата и место рождения.
  4. Место проживания на данный момент.
  5. Место работы, должность.
  6. Ссылка на портфолио.
  7. Участие в предыдущих споттингах в аэропорту «Манас» (да/нет).
  8. Перечень оборудования для съемки.
  9. Контакты (рабочий и сотовые телефоны, электронная почта).

Обязательно также указать, где будут публиковаться ваши снимки. Возраст участников — от 18 лет.

Отправляя анкету на наш адрес, вы соглашаетесь с условиями мероприятия, а также даете разрешение ОАО «МАМ» на дальнейшее безвозмездное использование фотографий, сделанных в ходе фотосъемки на территории международного аэропорта «Манас».

Обращаем ваше внимание: заявки принимаются до 7 октября включительно. Количество участников ограничено.

Не упустите возможность и отправляйте заявку прямо сейчас!

План съемок:

  • фотосъемка аэровокзального комплекса (снаружи и внутри);
  • фотосъемка здания аэровокзала (процесс регистрации пассажиров и багажа, фотосъемка с телетрапов, общий вид здания аэровокзала);
  • возможность запечатлеть процедуры наземного обслуживания воздушных судов непосредственно на перроне;
  • фотосессия самолетов в движении — при взлете и посадке непосредственно на взлетной полосе.

Лучшие фотографии будут размещены на сайте ОАО «МАМ» www.airport.kg, в журнале «Аэропорт «Манас», в фотогалерее на официальных страницах ОАО «МАМ» в Facebook и Instagram, а также будут использоваться для публикаций в корпоративной продукции компании.

Споттинг — это документальное или художественное фотографирование воздушных судов, целью которого является получение наиболее оригинальной, яркой и необычной фотографии какого-либо воздушного судна или наземных авиационных объектов.

Для участников будет предоставлен транспорт из города в аэропорт «Манас» и обратно.

Задать все интересующие вопросы и получить подтверждение приглашения можно по телефону 0312693005 — пресс-секретарь ОАО «Международный аэропорт «Манас» Алия Курбанова.
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