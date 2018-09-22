По случаю празднования Дня государственного языка Кыргызской Республики ОАО «Международный аэропорт «Манас» провело тематическое мероприятие под названием «Эне тилим — эне сүтүм» с участием фольклорно-этнографического ансамбля «Камбаркан».

Мероприятие открыл председатель правления ОАО «Международный аэропорт «Манас» Эмир Чукуев, он поздравил всех с праздничной датой.

Специально для придания национального колорита в аэровокзале была установлена инсталляция, показывающая внутреннее убранство юрты. А пассажиров местных рейсов аэропорта «Манас» с боорсоками и медом встречали девушки и парни в национальной одежде.

Для пассажиров и гостей аэропорта при поддержке Национального культурного центра при МКИиТ, компаний «Шоро», «Кийиз Групп», «Супара», «Эпос», ЗАО «ММК», кафе «Мейман», «Экипаж» была организована специальная зона с национальными напитками, едой и ярмарка по реализации сувениров и этноизделий.

В зале ожидания местных рейсов состоялся концерт фольклорно-этнографического ансамбля «Камбаркан», а также проведены конкурсы среди пассажиров на знание кыргызских пословиц, поговорок, произведение Чингиза Айтматова и исполнения танца кара жорго.

Пассажиры не остались равнодушными и приняли активно участие во всех конкурсах. Они покидали аэропорт радостные и воодушевленные.

Кроме этого, ОАО «МАМ» провело среди своих сотрудников конкурсы на лучшее стихотворение, рисунок, национальное блюдо. В состав комиссии вошли представители Национальной комиссии по государственному языку при президенте КР, министерства транспорта и дорог КР.