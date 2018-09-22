19:31
USD 68.81
EUR 81.15
RUB 1.04
Бизнес

ОАО «МАМ» провело тематическое мероприятие «Эне тилим — эне сүтүм»

По случаю празднования Дня государственного языка Кыргызской Республики ОАО «Международный аэропорт «Манас» провело тематическое мероприятие под названием «Эне тилим — эне сүтүм» с участием фольклорно-этнографического ансамбля «Камбаркан».

Мероприятие открыл председатель правления ОАО «Международный аэропорт «Манас» Эмир Чукуев,  он поздравил всех с праздничной датой.

Специально для придания национального колорита в аэровокзале была установлена инсталляция, показывающая внутреннее убранство юрты. А пассажиров местных рейсов аэропорта «Манас» с боорсоками и медом встречали девушки и парни в национальной одежде.

Для пассажиров и гостей аэропорта при поддержке Национального культурного центра при МКИиТ, компаний «Шоро», «Кийиз Групп», «Супара», «Эпос», ЗАО «ММК», кафе «Мейман», «Экипаж» была организована специальная зона с национальными напитками, едой и ярмарка по реализации сувениров и этноизделий.

В зале ожидания местных рейсов состоялся концерт фольклорно-этнографического ансамбля «Камбаркан», а также проведены конкурсы среди пассажиров на знание кыргызских пословиц, поговорок, произведение Чингиза Айтматова и исполнения танца кара жорго.

Пассажиры не остались равнодушными и приняли активно участие во всех конкурсах. Они покидали аэропорт радостные и воодушевленные.

Кроме этого, ОАО «МАМ» провело среди своих сотрудников конкурсы на лучшее стихотворение, рисунок, национальное блюдо. В состав комиссии вошли представители Национальной комиссии по государственному языку при президенте КР, министерства транспорта и дорог КР.
Ссылка:
просмотров: 545
Версия для печати
Материалы по теме
Сборная ОАО «МАМ» на Иссык-Кульских играх выиграла более 20 медалей
Во Всемирный день чистоты в трех филиалах ОАО «МАМ» прошел субботник
Эмир Чукуев о причинах и подробностях покупки акций компании «Манас менеджмент»
Аэропорт «Манас» и турецкая компания подписали меморандум о сотрудничестве
Аэропорт «Манас» готов к приему гостей Всемирных игр кочевников
Подготовка к ВИК. Сотрудники аэропорта «Манас» вышли на субботник
Коллектив ОАО «МАМ» выражает соболезнования семье Жумакадыра Акенеева
В аэропорту «Манас» встретили участников IX Всемирных детских игр победителей
В международном аэропорту «Манас» прошли командно-штабные учения
Зал ожидания международного аэропорта «Ош» расширили до 1500 квадратных метров
Популярные новости
ОПГ издевается над милиционерами, обвиняя их&nbsp;в&nbsp;пытках ОПГ издевается над милиционерами, обвиняя их в пытках
Скандальный эритропоэтин убивает гемодиализных пациентов. Правда или миф? Скандальный эритропоэтин убивает гемодиализных пациентов. Правда или миф?
Новое приложение для управления связью Новое приложение для управления связью
Сотрудники MegaCom навели порядок в&nbsp;Карагачевой роще Сотрудники MegaCom навели порядок в Карагачевой роще
Бизнес
Beeline отпразднует свое 20-летие на&nbsp;юге Кыргызстана Beeline отпразднует свое 20-летие на юге Кыргызстана
ОАО &laquo;МАМ&raquo; провело тематическое мероприятие &laquo;Эне тилим&nbsp;&mdash; эне сүтүм&raquo; ОАО «МАМ» провело тематическое мероприятие «Эне тилим — эне сүтүм»
MegaCom поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;Днем государственного языка MegaCom поздравляет кыргызстанцев с Днем государственного языка
КГЮА поздравляет студентов с&nbsp;успешным выступлением на&nbsp;чемпионате мира по&nbsp;борьбе КГЮА поздравляет студентов с успешным выступлением на чемпионате мира по борьбе