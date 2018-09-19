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Бизнес

Сборная ОАО «МАМ» на Иссык-Кульских играх выиграла более 20 медалей

В Иссык-Кульской области 10-19 сентября прошли XVIII Международные Иссык-Кульские игры, где приняли участие более 1,2 тысячи атлетов из 11 стран.
 
Иссык-Кульские спортивные игры проводятся под девизом «Азия - регион сотрудничества и мира!». Сборная команда ОАО «Международный аэропорт «Манас» принимает участие в этих играх регулярно и показывает хорошие результаты.

В этом году сборная ОАО «МАМ» по мини-футболу в категории свыше 45 лет заняла почетное 3 место.

Также по различным видам спорта было завоевано более 20 медалей:

  • пляжная борьба: 2 золотые медали  (Аман уулу Каныбек, Кожокбеков Сопубек), 1 серебряная медаль (Турсуканов Мирзат), 2 бронзовые медали (Абдурахманов Максут, Тажыгул уулу Байыш);
  • сумо: 2 золотые медали (Аман уулу Каныбек, Тажыгул уулу Байыш), 1 серебряная медаль (Кожобеков Сопубек), 2 бронзовые медали (Турсуканов Мирзат, Осмонбеков Азамат);
  • куреш: 1 золотая и 1 бронзовая медали;
  • пляжное самбо: 3 бронзовые медали (Тусаканов Мирзат, Тажыгул уулу Байышбек, Аман уулу Каныбек);
  • поднятие тяжести: 1 золотая и 1 серебряная медали;
  • бука тартыш: 1 серебряная и 1 бронзовая медали.

Главный приз в соревновании «Баатыр Иссык-Куля» получил Тажыгул уулу Байыш, третье место занял Кожобеков Сопубек.
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