«Бакай Банк» выдал 300 000 сомов финалисту проекта «Я инвестирую в Кыргызстан»

«Бакай Банк» выдал 300 тысяч сомов еще одному финалисту проекта «Я инвестирую в Кыргызстан» — компании «Фиеста» — под 2 процента на беззалоговой основе на три года.

Напомним, в марте этого года соответствующий меморандум о сотрудничестве подписали председатель правления ОАО «Бакай Банк» Аалы Уманкулов и председатель общественного объединения «Я инвестирую в Кыргызстан» Алмазбек Суйунбеков. Руководитель компании «Фиеста» Алина Джыргалбекова рассказала о своих впечатлениях и особенностях их продукта.

«На сегодня рынок Бишкека не насыщен подарочными наборами. У нас есть очень много китайской продукции, но нет той самой эксклюзивности, которую мы хотим предоставить для покупателей. Название нашей компании «Фиеста» означает «мы дарим радость», то есть мы хотим продавать идеальный подарок и дарить впечатления, положительные эмоции», — отмечает Алина Джыргалбекова.

Она добавила, что особенность их продукции — в упаковке.

«В наших подарочных коробках присутствуют элементы хенд-мейда, это, к примеру, записочки с любовью, фотоальбом ручной работы, веточка дерева. Мы не просто дарим упаковку, а полностью ее адаптируем под человека, которому преподносят подарок», — сказала начинающая предпринимательница.

Представители компании «Фиеста» обещают, что цены на продукцию будут доступными. Пока они работают в интернет-пространстве, но со временем планируют открыть магазин.

По словам Алины Джыргалбековой, о проекте «Я инвестирую в Кыргызстан» она узнала случайно. «Мне скинули ссылку за полчаса до дедлайна, я быстро заполнила анкету. Пять месяцев упорного труда, и наконец настал тот момент, когда мы получили свои деньги. Теперь мы воплотим в жизнь свою мечту», — сказала она.

Начинающая предпринимательница выразила уверенность, что проект «Я инвестирую в Кыргызстан» будет способствовать развитию предпринимательства и социальной мобилизации населения республики.

«За свою жизнь я видела очень много разных людей, и все ошибочно думают, что по окончании университета у них будет возможность устроиться куда-нибудь на наемную работу. Здесь играет роль постсоветское мышление, которое передают наши родители. К сожалению, в Кыргызстане практически нет платформ, которые помогли бы обычному человеку создать свой бизнес. Хорошо, что у нас есть проект «Я инвестирую в Кыргызстан», который помогает тем, кто понимает, что им лучше развиваться в предпринимательстве. Мне кажется, он взращивает то общество, которое в будущем может состоять из топовых бизнесменов. Это отличный социальный проект с хорошим стержнем», — подчеркнула Алина Джыргалбекова.

Она выразила большую признательность «Бакай Банку» за поддержку новых идей и молодых стартаперов. «Люди берут кредиты, чтобы покупать машины, телефоны. Я считаю, что это инвестиции в никуда. «Бакай Банк», мне кажется, движется в правильном направлении. Сотрудники банка хотят, чтобы люди осознанно брали деньги и осознанно их использовали. Эти 2 процента годовых позволяют человеку, у которого ничего нет, заработать и потом вернуть деньги. Я уверена, что стану клиентом «Бакай Банка» независимо от участия в проекте. Думаю, что «Бакай Банк» переходит на новую ступень развития. Очень благодарна этому банку за помощь начинающим», — сказала Алина Джыргалбекова.

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ОАО «Бакай Банк» уже 20 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время 70 сберкасс и филиалов банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах страны.