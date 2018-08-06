«Бакай Банк» на Иссык-Куле качественно обслуживает местных жителей и туристов

ОАО «Бакай Банк» успешно развивается на территории Кыргызстана на протяжении двадцати лет. Филиалы по всей республике предоставляют множество видов услуг как частным потребителям, так и корпоративным клиентам. Индивидуальные посетители имеют возможность пользоваться кредитами и депозитами, платежными пластиковыми карточками, переводами и коммунальными платежами, сейфовой ячейкой. Все эти и другие услуги предоставляются в Каракольском филиале «Бакай Банка». О его работе рассказал управляющий Бактыбек Бозумбаев.

— Бактыбек Бозумбаевич, расскажите, пожалуйста, чем ваш филиал отличается от филиалов других банков?

— В Караколе сейчас проживает около 80 тысяч человек. Наш филиал «Бакай Банка», а также сберегательные кассы, могут оказать всем жителям и гостям города полный спектр банковских услуг. В ближайшем будущем у нас запланирован большой объем работы. Филиал предоставляет весь спектр банковских услуг, расчетно-кассовое обслуживание, прием вкладов, кредитование, обслуживание по платежным картам Visa и Элкарт.

Осуществляем денежные переводы, среди них наиболее популярные: «Золотая Корона» и «Бакай Трансфер». Кстати, если отправлять или получать денежные средства по системе «Золотая Корона» во всех филиалах и сберкассах «Бакай Банка» до конца года, можно выиграть главный приз — 700 тысяч сомов.

Кроме того, мы наращиваем свой потенциал и начали привлекать юридические лица. Также параллельно работаем с физическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Хочу отметить, что у нас сейчас действует выгодная летняя акция по кредитам.

С начала и до конца лета мы снизили процентные ставки на коммерческие займы на 4 процента. В «Бакай Банке» созданы более привлекательные условия для клиентов по сравнению с другими коммерческими учреждениями.

— Какие особенности работы вашего филиала в летний туристический сезон?

— Для удобства наших клиентов в сберегательной кассе № 56 в селе Бостери с 25 июня предоставляется услуга индивидуальных сейфовых ячеек. Кстати, она пользуется спросом среди постоянных, а также новых клиентов. А также продлен режим работы СК № 56 с 08.30 до 19.30 без выходных. Могу отметить, что клиенты довольны качеством нашего обслуживания. У нас есть книга жалоб и предложений, там написаны только положительные отзывы. Все наши сотрудники очень приветливые. Когда к нам заходят клиенты, они всегда здороваются, когда уходят — прощаются. Для улучшения качества обслуживания проводятся обучающие семинары. Все понимают, что при хорошем обслуживании клиенты всегда возвращаются.

— Как часто обращаются туристы за услугами в ваш филиал и сберегательные кассы?

— В летний сезон в Иссык-Кульскую область приезжает большое количество туристов. Но, по сравнению с прошлым годом, в этом году туристический сезон начался позже. Несмотря на это, клиентов у нас достаточно, в том числе и из-за рубежа. Иностранные гости в основном обращаются к нам за проведением обменных операций. Их привлекает удобное расположение наших подразделений. Например, сберкасса в селе Кызыл-Суу № 61 расположена в центре села, ее очень хорошо видно. В селе Бостери наша сберкасса № 56 тоже находится на видном месте. Сберкасса № 46 в Караколе построена на центральном рынке, в основном туда приходят местные жители, торговцы. В нашем филиале в Караколе среди клиентов много туристов из Европы, Израиля и, конечно, из стран СНГ.

— Как вы готовитесь к предстоящим III Всемирным играм кочевников, которые пройдут на Иссык-Куле?

— В связи с проведением III Всемирных игр кочевников мы ожидаем большой наплыв иностранных гостей. Могу заверить, что наш филиал и сберкассы в Иссык-Кульской области готовы обслуживать туристов на самом высоком уровне — быстро и качественно.

До 15 сентября СК № 56 в Бостери будет работать до 19.30 часов для удобства наших клиентов.

Если вы хотите воспользоваться услугами Каракольского филиала ОАО «Бакай Банк», предлагаем вашему вниманию график работы, адрес и телефон: город Каракол, улица Жусаева, б/н, телефоны: 03922 50155, 0392250292, 0392250322.

Время работы: будние дни с 08.30-16.30, без перерыва на обед.

Ознакомиться с графиком работы других филиалов ОАО «Бакай Банк», расположенных на территории всей республики, вы можете на нашем сайте.