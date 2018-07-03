13:39
USD 68.07
EUR 79.26
RUB 1.08
Бизнес

Аэропорт «Иссык-Куль» принял первых в этом году пассажиров из Казахстана

В международном аэропорту «Иссык-Куль» 2 июля 2018 года торжественно встретили первый международный рейс. Первыми в этом сезоне были пассажиры из Алматы (Казахстан).

Авиакомпания QAZAQ Air доставила 51 пассажира по направлению Алматы — Тамчи на самолете Bombardier Q400.

Этот рейс будет регулярно выполняться 2 раза в неделю — по понедельникам и пятницам.

Напомним, 29 июня аэропорт «Иссык-Куль» принял первый рейс из Оша.

В летний период международный аэропорт «Иссык-Куль» будет также принимать регулярные рейсы из Узбекистана (Ташкент) и России (Новосибирск).
Ссылка:
просмотров: 484
Версия для печати
Материалы по теме
Аэропорт «Манас» получил новое навигационное оборудование и наземную спецтехнику
Международный аэропорт «Иссык-Куль» торжественно принял первый рейс из Оша
Апгрейд региональных аэропортов. Специальный репортаж
Эмир Чукуев: Аллея Авиационной славы будет показателем преемственности поколений
Марафон по сбору средств на строительство аллеи Авиаторов пройдет 20 июня
Из аэропорта «Манас» в Бишкек теперь можно доехать на «Аэроэкспрессе»
Международный аэропорт «Иссык-Куль» 21 июня открывает туристический сезон
ОАО «Международный аэропорт «Манас» о реальном состоянии дел в компании
ОАО «МАМ» поздравило маленьких пассажиров с Международным днем защиты детей
ОАО «МАМ» поздравило с праздником детей-сирот Аламудунского района
Популярные новости
Международный аэропорт &laquo;Иссык-Куль&raquo; торжественно принял первый рейс из&nbsp;Оша Международный аэропорт «Иссык-Куль» торжественно принял первый рейс из Оша
Избран председатель правления ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; Избран председатель правления ОАО «Кыргызтелеком»
Самый крупный холдинг Азербайджана стал партнером &laquo;АЮ&nbsp;Холдинга&raquo; Самый крупный холдинг Азербайджана стал партнером «АЮ Холдинга»
Банк &laquo;Бай-Тушум&raquo; открыл новый офис премиум-формата &laquo;BTB Business&raquo; Банк «Бай-Тушум» открыл новый офис премиум-формата «BTB Business»
Бизнес
Аэропорт &laquo;Иссык-Куль&raquo; принял первых в&nbsp;этом году пассажиров из&nbsp;Казахстана Аэропорт «Иссык-Куль» принял первых в этом году пассажиров из Казахстана
Аэропорт &laquo;Манас&raquo; получил новое навигационное оборудование и&nbsp;наземную спецтехнику Аэропорт «Манас» получил новое навигационное оборудование и наземную спецтехнику
Выгодный роуминг от&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; новые направления Выгодный роуминг от MegaCom — новые направления
В&nbsp;центре Токмака торжественно открылся обновленный филиал &laquo;Бакай Банка&raquo; В центре Токмака торжественно открылся обновленный филиал «Бакай Банка»