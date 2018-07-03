Аэропорт «Иссык-Куль» принял первых в этом году пассажиров из Казахстана

В международном аэропорту «Иссык-Куль» 2 июля 2018 года торжественно встретили первый международный рейс. Первыми в этом сезоне были пассажиры из Алматы (Казахстан).

Авиакомпания QAZAQ Air доставила 51 пассажира по направлению Алматы — Тамчи на самолете Bombardier Q400.

Этот рейс будет регулярно выполняться 2 раза в неделю — по понедельникам и пятницам.

Напомним, 29 июня аэропорт «Иссык-Куль» принял первый рейс из Оша.

В летний период международный аэропорт «Иссык-Куль» будет также принимать регулярные рейсы из Узбекистана (Ташкент) и России (Новосибирск).