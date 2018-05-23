Больше всего клиентов привлекает филиал «Бакай Банка» в Джалал-Абаде

ОАО «Бакай Банк» успешно развивается на территории Кыргызстана на протяжении 20 лет. Филиалы по всей республике предоставляют множество видов услуг как частным потребителям, так и корпоративным клиентам. Для индивидуальных посетителей представлены кредиты и депозиты, платежные пластиковые карточки, переводы и коммунальные платежи, услуга пользования сейфовой ячейкой. Все эти и другие услуги предоставляются в Джалал-Абадском филиале «Бакай Банка» с самой широкой сетью сберегательных касс в регионах. О его работе рассказал и. о. управляющего филиалом Джалал-Абада Таалайбек Кыргызбаев.

— Таалайбек Нурмаматович, какие у вас планы по улучшению работы филиала в Джалал-Абаде?

— Мы хотим, чтобы наш филиал больше узнавали на рынке в южном регионе. Спектр оказываемых нами услуг очень широкий, работа над повышением уровня сервиса проводится постоянно. Джалал-Абадский филиал оказывает такие же услуги, как и другие филиалы по всей стране. Это кредиты, денежные переводы, вклады, по заработным проектам выдаем Visa Сard и Элкарт. В основном в нашем филиале производится обслуживание организаций по зарплатным проектам и выдаче пенсий.

— Насколько развита сеть сберкасс в Джалал-Абадской области?

— Большое число наших клиентов пользуется услугами денежных переводов. У нас есть полностью все системы: «Золотая корона», «Юнистрим», Contact, «Лидер», Moneystream, «Бакай Трансфер» и другие. Кроме того, одним из явных преимуществ Джалал-Абадского филиала перед другими банками является большая сеть сберегательных касс по всей области: в Токтогуле, Каракуле, Шамалды-Сае, Кербене, Ала-Буке, Кочкор-Ате, Майлуу-Суу, Массы, Базар-Коргоне. В целом по Джалал-Абадской области имеются 15 сберегательных касс, которые предоставляют все виды услуг «Бакай Банка».

— Как вы привлекаете новых клиентов в «Бакай Банк»?

— В будущем мы хотим выпустить новые продукты по займам, также мы намерены продвигать сферу кредитования, чтобы население больше узнавало о наших услугах. К примеру, скоро наступит лето, а в летнее время, как правило, идет разгар сельскохозяйственных работ по животноводству, растениеводству, переработке, садоводству. А у нас в банке как раз обеспечивается поддержка фермеров в виде льготного кредитования. По сравнению с другими банками у нашего филиала очень удобное месторасположение. Население в Джалал-Абаде составляет почти 150 тысяч человек.

Каждая организация и учреждение, включая соцработников, больницы, детские сады, знают о нашем банке, потому что мы встречались со всеми руководителями и проводили беседы о преимуществах обслуживания в нашем банке.

Мы привлекаем новых клиентов, рассказываем им, что у нас есть кредиты на сельхознаправление, потребительские и коммерческие кредиты, дополнительно привлекаем их к проектам по заработной плате, говорим, что можете брать три зарплаты овердрафт, им это выгодно. Если вы хотите воспользоваться услугами Джалал-Абадского филиала ОАО «Бакай Банк», предлагаем вашему вниманию график работы, а также адрес и телефон:

г. Джалал-Абад, ул. Ленина б/н, телефон 0 (3722) 2-08-40.

Время работы: будние дни с 8.30-17.00.

Ознакомиться с графиком работы других филиалов ОАО «Бакай Банк», расположенных на территории всей республики, вы можете на нашем сайте.

***

ОАО «Бакай Банк» более 19 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время 70 сберкасс и филиалов банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах страны.