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Бизнес

Toyota поддержит олимпийскую сборную Кыргызстана

Отныне компания «Тойота Мотор Казахстан» и Национальный олимпийский комитет Кыргызcкой Республики — партнеры.

Компания «Тойота Мотор Казахстан» и НОК Кыргызской Республики подписали меморандум о сотрудничестве 24 апреля в новом дилерском салоне «Тойота Центр Бишкек».

В этот прекрасный весенний день совпало два замечательных события. Первое: «Тойота Мотор Казахстан» и Национальный олимпийский комитет Кыргызской Республики начали тесно сотрудничать. Соответствующее соглашение подписали главы обеих организаций — Кит Мэтью Симмонс (Toyota) и Шаршенбек Абдыкеримов (НОК). Ранее аналогичный меморандум был заключен с НОК Казахстана.

Партнеры будут вместе работать над продвижением олимпийских ценностей в Кыргызской Республике. Toyota также будет поддерживать кыргызскую олимпийскую сборную на спортивных соревнованиях международного уровня вплоть до 2024 года.

Второе событие: «Тойота Мотор Казахстан» передала в распоряжение НОК Кыргызской Республики три автомобиля — Land Cruiser 200, Camry и Hiace. Они будут использоваться для повседневных активностей и деятельности комитета в Бишкеке.

«Мы очень рады сотрудничеству с НОК Кыргызской Республики. Для нас спорт — это не просто физическая культура и соревнования. Это — постоянное движение, стремление вперед и достижение поставленных целей. Поэтому мы с удовольствием готовы поддержать олимпийских спортсменов Кыргызской Республики, и первым делом с радостью предоставляем наши автомобили Национальному олимпийскому комитету — это также наш вклад в развитие олимпийского движения в Кыргызстане», — отметил президент «Тойота Мотор Казахстан» господин Кит Мэтью Симмонс.

Принципы олимпийского спорта близки Toyota. Это непрерывная работа над собой и стремление добиваться амбициозных целей. Как сказал глава компании, это как раз то, что делает Toyota ежедневно.

«Олимпизм позволяет каждому почувствовать себя частью единой команды, которая работает ради общей цели и уникальный опыт сотрудничества корпорации международного уровня — Toyota — с международной общественной организацией МОК — яркий тому пример. Выражаю особую благодарность команде «Тойота Мотор Казахстан» за столь масштабный проект, за инициативу кампании Start Yosur Impossible и поддержку наших олимпийских спортсменов во время зимних Игр в Пхенчхане. Мы уверены, что наше сотрудничество с «Тойота Мотор Казахстан» будет проходить на высочайшем уровне и внесет значительный вклад в развитие и популяризацию олимпийского движения в Кыргызской Республике, пропагандируя здоровый образ жизни и укрепляя спортивный дух нации», — отметил президент НОК Кыргызской Республики Шаршенбек Абдыкеримов.

Во время зимних Олимпийских игр 2018 в Пхенчхане Toyota запустила глобальную инициативу Start Your Impossible, чтобы еще раз подчеркнуть свое стремление разделить с миром свою философию — это свобода движения, вызов невозможному, реализация своего потенциала.

В кампании Start Your Impossible локального исполнения, которая была реализована и в Кыргызской Республике, принял участие кыргызстанский олимпиец Евгений Тимофеев, вошедший в ТОП-40 лучших спортсменов по слалому на Олимпиаде.

Олимпиада в Пхенчхане завершилась, но сотрудничество Toyota и НОК не будет привязано лишь к текущим международным спортивным соревнованиям. Меморандум действует до 2024 года. Впереди много активностей, свидетелем, либо участником которых может стать любой житель Кыргызской Республики, разделяющий стремления Toyota.

Справка. Компания «Тойота Мотор Казахстан» с 2009 года отвечает за деятельность брендов Toyota и Lexus на рынках двух братских государств — Казахстана и Кыргызстана, являясь официальным представителем глобального японского автопроизводителя. В Кыргызстане первый официальный дилерский центр Toyota («Тойота Центр Бишкек») был открыт в 2013 году в городе Бишкеке.
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