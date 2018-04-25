Илья Тяпкин установил рекорд в полумарафоне BAKAI BANK JAZ DEMI-2018

Илья Тяпкин занял первое место в полумарафоне «Дыхание весны», который прошел 8 апреля в Бишкеке, и установил рекорд соревнований. Корреспондент ИА «24.kg» побеседовал со спортсменом.

«Я поставил новый рекорд соревнований и, как понял, рекорд Кыргызстана. Он составил 1 час 6 минут и 22 секунды на дистанции 21 километр», — рассказал легкоатлет.

Илья занимается бегом уже 9 лет и является профессиональным спортсменом. Недавно, 21 апреля, он принял участие в Международном душанбинском полумарафоне, где финишировал пятым. Также активно идет подготовка к летним Азиатским играм-2018, которые пройдут в Джакарте (Индонезия).

Легкоатлет рассказал, что его супруга также является спортсменкой. А сын Ильи принял участие в первых своих соревнованиях в забеге на 100 метров.

Титульным спонсором соревнований выступило ОАО «Бакай Банк».

Подобные полумарафоны в Кыргызстане проводятся ежегодно. В каждом из них принимает участие свыше тысячи человек. В мероприятии состязаются как профессиональные спортсмены, так и любители бега. Помимо кыргызстанцев, в забеге участвуют и бегуны из разных стран, число которых увеличивается с каждым забегом. Часто в марафонах, которые становятся международными, принимают участие целые команды, составленные из сотрудников одной компании или организации, ведь это отличная возможность для тимбилдинга.

За занятое первое место ОАО «Бакай Банк» вручило призеру 10 тысяч сомов, а за поставленный рекорд Кыргызстана банк добавил еще 30 тысяч сомов.

«Целью марафона является популяризация здорового образа жизни. Все больше и больше становится любителей бега в нашей стране, поэтому мы хотели поддержать всех спортивных и активных людей», — сказал организатор мероприятия председатель правления ОАО «Бакай Банк» Аалы Уманкулов.