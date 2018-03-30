Дети говорят о деньгах. Итоги Всемирной недели денег с «Бакай Банком»

«Бакай Банк» подвел итоги конкурсов, посвященных Всемирной неделе денег, объявленной 12 марта Национальным банком Кыргызской Республики.

Одним из конкурсов «Бакай Банка», направленных на повышение уровня финансовой грамотности, были видеоответы детей до семи лет на такие вопросы, как: что такое деньги, откуда они берутся, для чего они нужны? В этом конкурсе приняло участие более 28 детей, которые поделились своим представлением о появлении и назначении денег.

Победителем этого конкурса стал трехлетний Алан Сейитов, который называет себя Аланом-Молнией-Маккуином-Роботом. Для мальчика деньги кажутся волшебными бумажками, которые слишком мягкие. Берутся деньги у папы на работе, потому что тот много трудится. А тратить Алан будет их на памперсы, колготки и вафли для своей сестренки.

Алан выиграл сертификат на открытие депозита «Детский» со стартовым капиталом. Вместе с тем его родители сегодня заложили финансовую основу для сына и будут преумножать ее по мере возможностей.

Подводя итоги конкурсов по финансовой грамотности детей до семи лет, принявших участие, можно сказать, что малыши в столь раннем возрасте достаточно хорошо понимают цель, назначение денег и знают: для покупки желаемых вещей необходимо много и хорошо работать.

В фотоконкурсе о том, на что лучше потратить деньги, победила 9-летняя Айжамал Усупова. В своей фотографии она представила мечту об участии в спортивной Олимпиаде в Южной Корее.

В конкурсе стихотворений «О соме» победила Карина, ей 15 лет. Сейчас она готовится к соревнованиям по гимнастике, а, участвуя в конкурсе, перед поездкой выиграла рюкзак-антивор, который, надеемся, ей пригодится.

Стихотворение Карины «О соме»

Я люблю, когда есть деньги!

Я люблю кыргызский сом!

Курс его в любой обменке

Держится давным-давно.

Сом, ты есть мое лекарство.

Удалась жизнь! Все прекрасно!

Потихоньку сом наш созревает, обороты набирает!

Наш кыргызский важный сом,

В каждом доме нужен он!

Много расскажу о нем:

На купюрах видно сразу

Всех достойнейших людей:

Есть артист, есть балерина, и акын на сомах есть!

И хочу еще, чтоб были

На банкнотах, на сомах, славные сыны Отчизны, как при Курманджан датке.

Чтоб все знали за пределом нашей Родины большой

Сом кыргызский, как лекарство, все расчеты только в нем!

Есть в кармане у нас карта,

А на карте есть сомы.

Мы живем все в Кыргызстане,

Значит, сом все любим мы!

«Бакай Банк» благодарит участников мероприятий, посвященных Всемирной неделе денег, и желает всем здоровья, счастья и стабильного финансового будущего.

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ОАО «Бакай Банк» более 19 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время 70 сберкасс и филиалов банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах страны.