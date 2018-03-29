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Бизнес

«Бакай Банк» запустил мобильное приложение «Бакай Элсом»

«Бакай Банк» запустил новое мобильное приложение «Бакай Элсом», позволяющее совершать мгновенные платежи и переводы.
 
«Несколько лет назад банк подписал меморандум о развитии электронного кошелька «Элсом». После чего мы работали над получением лицензии от Национального банка на эмиссию электронных денег. В 2017 году мы получили одобрение финансового регулятора. Следующим нашим шагом стали разработка и внедрение нашего электронного кошелька. В результате появился «Бакай Элсом», — сообщил начальник отдела электронной коммерции управления платежных систем ОАО «Бакай Банк» Дилгер Койлубаев.
 
Новое мобильное приложение ОАО «Бакай Банк» запустило 26 марта 2018 года. Сегодня «Бакай Элсом» любой пользователь с мобильным устройством, работающим на базе Android, может скачать в Play Market. Кошелек доступен на трех языках: кыргызском, русском и английском. Для того чтобы начать использовать его, достаточно пройти простую регистрацию (зарегистрировать свой номер телефона и ввести персональные данные — фамилию, имя, отчество — и электронную почту).
 

«Бакай Элсом» дает возможность 24 часа в сутки 7 дней в неделю оплачивать все популярные сервисы и товары, которые имеются в Кыргызстане, начиная от оплаты коммунальных услуг и заканчивая совершением покупок в магазинах, которые поддерживают систему «Элсом».

Начальник отдела электронной коммерции управления платежных систем ОАО «Бакай Банк» Дилгер Койлубаев
 
Кроме того, в ближайшее время через приложение «Бакай Элсом» можно будет погасить кредит, пополнить депозит или свой расчетный счет. Для получения доступа к этим услугам нужно будет пройти идентификацию в любом из отделений «Бакай Банка».
 
Приложение имеет ряд преимуществ, таких как:
● при совершении платежей посредством мобильного приложения «Бакай Элсом» комиссия банка нулевая;
● комиссия при обналичивании денег с баланса кошелька «Бакай Элсом» в отделениях ОАО «Бакай Банк» и банках-партнерах составляет всего 0,2 процента от суммы снятия;
● переводы в любую точку КР осуществляются мгновенно, как и пополнение баланса телефона или оплата покупки;
● можно оплатить товар или услугу при помощи приложения, сканируя QR-код.
 
Более подробно можно узнать, позвонив на короткий номер 6111.
 
***
«Бакай Банк» уже более 19 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время более 70 сберегательных касс и филиалов обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах страны.
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