В «Бакай Банке» идет прием заявок на льготное кредитование для фермеров

ОАО «Бакай Банк» со 2 марта 2018 года принимает заявки на получение льготных кредитов в рамках государственного проекта «Финансирование сельского хозяйства-6».

Проект по финансированию сельского хозяйства предназначен для своевременного проведения весенне-полевых работ, развития животноводства, растениеводства, сектора переработки сельскохозяйственной продукции и услуг в отрасли сельского хозяйства.

Проектом ФСХ-6 предусматривается выдача льготных кредитных средств сельским товаропроизводителям республики на следующих условиях:

переработка сельскохозяйственной продукции — 6 процентов годовых;

садоводство — 8 процентов годовых;

растениеводство — 10 процентов годовых;

животноводство — 10 процентов годовых;

закуп племенного скота — 10 процентов годовых.

Заемщиками могут выступать индивидуальные предприниматели и юридические лица.

Льготный период по основному долгу для таких отраслей, как растениеводство, животноводство, переработка и обработка сельскохозяйственной продукции, и экспортно ориентированного сельскохозяйственного производства составляет до 12 месяцев.

Ознакомиться с условиями получения льготного кредита можно на официальном сайте «Бакай Банка» либо непосредственно в офисах банка, колл-центр 6111.

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ОАО «Бакай Банк» более 19 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время 70 сберкасс и филиалов банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах страны.