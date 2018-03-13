Примите участие во Всемирной неделе денег с «Бакай Банком»

12 марта Национальный банк Кыргызской Республики объявил о начале традиционной Всемирной недели денег. В рамках этой недели «Бакай Банк» с 13 марта по 18 марта проводит интересные конкурсы среди населения, направленные на повышение финансовой грамотности.

Конкурс для детей до 7 лет. Видеоответы на 3 вопроса. Что такое деньги? Откуда берутся деньги? Для чего они нужны?

ПРИЗЫ:

1 место — депозит «Детский» со стартовым капиталом в 5000 сомов.

2 место — сертификат на приобретение книги на сумму в 1500 сомов.

3 место — сертификат на посещение спортивно-батутного комплекса.

Конкурс для детей от 8 до 14 лет. Фотоконкурс на тему: «На что лучше потратить деньги».

ПРИЗЫ:

1 место — сертификат на сумму в 2000 сомов интернет-магазина svetofor.kg.

2 место — сертификат на приобретение книги на сумму в 1000 сомов.

3 место — сертификат на посещение бассейна.

Конкурс от 15 лет и старше. Стихотворение «О соме».

ПРИЗЫ:

1 место — рюкзак Bobby (антивор).

2 место — power Bank.

3 место — билеты в кино на двоих.

Все указанные выше конкурсы проводятся с 13 марта по 18 марта включительно. Итоги будут подведены 20 марта 2018 года.

Основные правила конкурса

1. Выложить у себя на социальной странице видео, фото или стихотворение.

2. Обязательно указать фамилию, имя, отчество и возраст.

3. Обязательно отметить страницу «Бакай Банка» Facebook — BakaiBank, Instagram — @bakaibank.kg с хештегом #неделяденегБакайБанк.

4. Победители будут определены по количеству лайков.