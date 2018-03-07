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Бизнес

ОАО «Бакай Банк» поздравляет женщин Кыргызстана с Международным днем 8 Марта

Дорогие женщины!

Вы наполняете этот мир своей красотой, жизненной мудростью и неиссякаемой позитивной энергией, согреваете его нежностью и беззаветной преданностью, создаете атмосферу уюта и гармонии.

Сердечно поздравляем вас с самым красивым и светлым весенним праздником Международным женским днем — 8 Марта!

В этот весенний день хотим вам пожелать душевного тепла, радости и счастья. Пусть каждый ваш день начинается с улыбки, а вся жизнь будет легкой и интересной. Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и солнечного настроения!

С уважением, мужская часть коллектива ОАО «Бакай Банк»
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