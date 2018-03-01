Оплатить госуслуги, налоги и штрафы можно в офисах «Бакай Банка»

«Бакай Банк» для вашего удобства и экономии времени рад предоставить операции по приему платежей в государственный бюджет и Социальный фонд без открытия счета.
Вы можете быстро и удобно совершить платежи в пользу государственного бюджета в любом офисе банка. Прием платежей осуществляется с 9.00 до 17.00, начисление по адресу производится на следующий день.
В офисах «Бакай Банка» при наличии реквизитов можно:
- совершать банковские платежи в максимально упрощенной форме (за обучение, детский сад и прочее);
- вносить госплатежи — налоги, сборы, штрафы, пошлины;
- погашать банковские кредиты;
- осуществлять перевод денежных средств по любым реквизитам в рамках стандартной формы платежного поручения, уплату госплатежей и налогов;
- покупать и продавать иностранную валюту.
С подробным графиком работ филиалов и сберегательных касс банка можно ознакомиться по ссылке.
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ОАО «Бакай Банк» более 19 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время 70 сберкасс и филиалов банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах страны.