Оплатить госуслуги, налоги и штрафы можно в офисах «Бакай Банка»

«Бакай Банк» для вашего удобства и экономии времени рад предоставить операции по приему платежей в государственный бюджет и Социальный фонд без открытия счета.

Вы можете быстро и удобно совершить платежи в пользу государственного бюджета в любом офисе банка. Прием платежей осуществляется с 9.00 до 17.00, начисление по адресу производится на следующий день.

В офисах «Бакай Банка» при наличии реквизитов можно:

совершать банковские платежи в максимально упрощенной форме (за обучение, детский сад и прочее);

вносить госплатежи — налоги, сборы, штрафы, пошлины;

погашать банковские кредиты;

осуществлять перевод денежных средств по любым реквизитам в рамках стандартной формы платежного поручения, уплату госплатежей и налогов;

покупать и продавать иностранную валюту.

С подробным графиком работ филиалов и сберегательных касс банка можно ознакомиться по ссылке.

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ОАО «Бакай Банк» более 19 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время 70 сберкасс и филиалов банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах страны.