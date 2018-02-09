«Бакай Банк» защитит ваши деньги от инфляции

«Бакай Банк» предлагает защитить ваши средства от инфляции, проведя операции с драгоценными металлами в виде аффинированных мерных слитков из золота, эмитируемых Национальным банком Кыргызской Республики.

В связи с небольшими запасами и дорогостоящим процессом добычи, золото не теряет своей стоимости на протяжении веков.

Новые валюты появлялись и исчезали, но золото всегда оставалось стабильным платежным средством.

В период экономических кризисов на мировом рынке золото остается конвертируемым и востребованным. Вместе с тем, правительства многих стран стремятся пополнить золотой запас страны в качестве резервной валюты.

Для владельцев больших сумм хранение денег в золоте станет надежным методом защиты от инфляции, к тому же мерные слитки компактны, занимают мало места и удобны для транспортировки.

При покупке или продаже мерных слитков НБ КР не платится налог на добавленную стоимость, и всегда есть возможность перепродать тот же слиток банку. В случае роста цены на мировом рынке держатели средств в слитках получат реальную прибыль.

Операции «Бакай Банка» по продаже или обратному выкупу золотых слитков НБКР совершаются в сомах, цена слитков устанавливается банком самостоятельно на ежедневной основе. Оплата возможна в наличной и безналичной форме.

Список необходимых документов для оформления сделки:

для физических лиц — паспорт;

для юридических лиц — согласно перечню документов для открытия р/с;

договор продажи-покупки между покупателем и банком.

Для получения подробной информации свяжитесь с консультантами по телефону контакт-центра: 6111 либо получите информацию непосредственно в офисах банка.

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«Бакай Банк» уже более 19 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время более 70 сберегательных касс и филиалов обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах страны.