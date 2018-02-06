Получите срочный аванс в Бакай Банке!

Овердрафт «Срочный аванс» Бакай Банка позволяет оплатить платежи в случае отсутствия денежных средств на карте.

Овердрафт — это продукт, который предлагают клиентам банки, но который не всем еще известен и понятен.

По овердрафту банк предоставляет дополнительные финансовые средства клиенту, когда полностью израсходованы его собственные средства на карточном счете.

Бакай Банк предлагает воспользоваться выгодным предложением — овердрафтом «Срочный аванс» для клиентов, имеющих зарплатную карту от Бакай Банка. Держатели зарплатных карт, эмитированных банком, могут воспользоваться данным продуктом по своей зарплатной карте в размере до 80 процентов от суммы заработной платы.

На практике это выглядит как перерасход денег на карточном счете. Овердрафт «Срочный аванс» удобен тем, что может стать резервом для незапланированных случаев.

Заемными средствами можно воспользоваться, не обращаясь в банк и не занимая у друзей или родственников, особенно если поступление зарплаты на счет задерживается. Не придется идти в банк и подавать документы для получения кредита. Все происходит автоматически.

И воспользоваться деньгами человек может в любое время суток — даже если в 3 часа ночи не хватило средств, чтобы расплатиться в гипермаркете. Средства же будут возвращены с первой зарплаты. При этом идти в банк для возврата средств не нужно: как только на карту (счет) поступают денежные средства, из них автоматически списываются проценты, а сумма долга будет погашена по вашему желанию, после предъявления заявления.

Например, если взять овердрафт «Срочный аванс» в размере 10 000 сомов под установленные проценты банка, а через 10 дней на карточный счет поступают деньги, в счет процентов необходимо будет заплатить всего 77 сомов.

Денежные средства предоставляются на сравнительно короткие сроки, поэтому размер начисленных процентов, уплачиваемых за пользование деньгами, бывает невелик. Из-за этого многие люди привыкают пользоваться данной услугой.

Для получения подробной информациисвяжитесь с консультантами по телефону контакт-центра: 6111 либо получите информацию непосредственно в офисах банка.

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Бакай Банк уже более 19 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время более 70 сберегательных касс и филиалов обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах страны.