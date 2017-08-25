10:35
+23
USD 68.55
EUR 82.70
RUB 1.20
Бизнес

В День знаний получи 4G Wi-Fi-роутер в подарок от MegaCom

В преддверии нового учебного года сделайте замечательный подарок своим родным и друзьям. Первого сентября одним из самых желанных подарков для студентов или школьников может стать современный 4G Wi-Fi-роутер от MegaCom.

Получить этот современный девайс можно совершенно бесплатно - нужно просто принять участие в акции «Получи 4G Wi-Fi-роутер бесплатно».

Для этого необходимо подключить тариф «Безлимитный 4G» сроком на 90 дней в любом из центров продаж и обслуживания или фирменных салонов компании, находящихся в зоне покрытия сети 4G LTE. Наличие роутеров в ближайшем ЦПО или ФС уточняйте по номеру *500.

Стоимость подключения на 90 дней по акции составит всего 3100 сомов, без учета акции - 3870 сомов, так как стандартная абонентская плата составляет 1290 сомов за 30 дней.

При получении роутера необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Срок действия акции и количество роутеров ограничены.

4G LTE от MegaCom – почувствуй настоящую скорость!
Ссылка:
просмотров: 919
Версия для печати
Популярные новости
Премьера фильма &laquo;Саякбай&raquo; состоится в&nbsp;кинотеатре BROADWAY Премьера фильма «Саякбай» состоится в кинотеатре BROADWAY
Сeть AЗС &laquo;Гaзпрoмнeфть&raquo; пoдвeлa итoги&nbsp;I этaпa aкции &laquo;Выигрaйтe мeчту!&raquo; Сeть AЗС «Гaзпрoмнeфть» пoдвeлa итoги I этaпa aкции «Выигрaйтe мeчту!»
Как продолжить общение при нулевом балансе в&nbsp;сети&nbsp;О! Как продолжить общение при нулевом балансе в сети О!
Бытовая техника LG&nbsp;Electronics на&nbsp;IFA 2017 Бытовая техника LG Electronics на IFA 2017
Бизнес
Тариф &laquo;Элдик Интернет&raquo; от&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; доступен каждому! Тариф «Элдик Интернет» от MegaCom — доступен каждому!
Выгодный роуминг от&nbsp;мобильного оператора О! &mdash;&nbsp;новые направления Выгодный роуминг от мобильного оператора О! — новые направления
&laquo;Мобильный помощник О!&raquo;&nbsp;&mdash; бесплатное приложение для управления услугами связи «Мобильный помощник О!» — бесплатное приложение для управления услугами связи
&laquo;День-Ночь&raquo; от&nbsp;MegaCom: получай больше, плати меньше «День-Ночь» от MegaCom: получай больше, плати меньше