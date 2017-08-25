В День знаний получи 4G Wi-Fi-роутер в подарок от MegaCom

В преддверии нового учебного года сделайте замечательный подарок своим родным и друзьям. Первого сентября одним из самых желанных подарков для студентов или школьников может стать современный 4G Wi-Fi-роутер от MegaCom.

Получить этот современный девайс можно совершенно бесплатно - нужно просто принять участие в акции «Получи 4G Wi-Fi-роутер бесплатно».

Для этого необходимо подключить тариф «Безлимитный 4G» сроком на 90 дней в любом из центров продаж и обслуживания или фирменных салонов компании, находящихся в зоне покрытия сети 4G LTE. Наличие роутеров в ближайшем ЦПО или ФС уточняйте по номеру *500.

Стоимость подключения на 90 дней по акции составит всего 3100 сомов, без учета акции - 3870 сомов, так как стандартная абонентская плата составляет 1290 сомов за 30 дней.

При получении роутера необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Срок действия акции и количество роутеров ограничены.

4G LTE от MegaCom – почувствуй настоящую скорость!