Впервые в Кыргызстане открыт сервисный автоцентр — G-Energy Service, славящийся безукоризненным качеством и предоставлением премиум-продукции по доступным ценам.

Таким образом, наша страна вошла в международную программу компании «Газпромнефть — Смазочные материалы» по развитию сети независимых станций технического обслуживания высочайшего уровня. В нашей стране официальным дистрибьютором «Газпромнефть — Смазочные материалы» является ОсОО «Примэкс».

СТО G-Energy Service удобно расположена — напротив авторынка «Азамат» в Бишкеке. Сервисный автоцентр представляет собой комплекс, оснащенный современным технологическим оборудованием, отвечающим высоким стандартам промышленной и экологической безопасности. Автоцентр предоставляет наиболее востребованные услуги и продукцию высокого стандарта и качества, причем по доступным ценам и с отличной гарантией.

Здесь можно произвести замену масла, подобрать фирменные запчасти, автохимию, пройти необходимую диагностику и мелкосрочный ремонт. Для посетителей подготовлена комфортная клиентская Wi-Fi-зона и библиотека.

Продукцию компании «Газпромнефть — Смазочные материалы» полюбили в России, Западной Европе, на Ближнем Востоке и в странах СНГ. В ассортименте — различные линейки синтетических масел как для легковых автомобилей европейского, американского, азиатского происхождения, так и для сельскохозяйственной и горнодобывающей техники. Масла линейки G-Energy выбирают ведущие мировые производители. Они отличаются уникальной технологией, защищающей двигатель даже при экстремальных нагрузках и усиливающей эксплуатационные характеристики в зависимости от режима работы двигателя.

Справка. Компания «Газпромнефть — Смазочные материалы» — дочернее предприятие «Газпром нефти», специализирующееся на производстве и реализации масел, смазок и технических жидкостей. Располагает шестью производственными площадками в России, Италии и Сербии. Общий объем производства составляет более 500 тысяч тонн высококачественных масел, смазок и технических жидкостей в год. Система менеджмента и ее производственных активов соответствует требованиям международных стандартов ISO 9001, ISO 14001, ISO 16949 и OHSAS 18001. Ассортимент включает 470 наименований масел и смазок для всех секторов рынка (свыше 1000 товарных позиций). Компания занимает 14 процентов рынка смазочных материалов России, а также работает в странах Средиземноморья, на Балканах, в Восточной и Северной Европе, СНГ, Балтии, Центральной и Юго-Восточной Азии, Африки и др. Всего продукция компании представлена более чем в 50 странах мира.