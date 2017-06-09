«Не обещать, а делать!» — под таким лозунгом депутат Жогорку Кенеша Динара Исаева отчиталась перед своими избирателями, жителями Чуйской области. Встреча прошла в доме культуры города Кара-Балты, в ней приняли участие все руководители сельских управ Жайылского района и представители мэрии.

Сделано, как оказалось, немало. Только за последние несколько лет при содействии депутата Исаевой были построены школы, детские сады. Произведен капитальный ремонт отопительной системы во многих образовательных учреждениях района, восстановлено несколько километров дорог.

Как отметили главы сельских кенешей, Динара Исаева — человек слова. Если сказала, то обязательно доведет дело до конца.

Как яркий пример приводят детский сад в селе Новониколаевка. Там на очереди стоят свыше 500 семей. Мест не хватает. Своими силами добиться выделения необходимой суммы для строительства нового детского сада не получалось. Пока не обратились к депутату Исаевой.

Ирина Греченок, директор яслей-садика «Тополек»: «На очереди в ясли стоят около 500 детей. Из-за отсутствия дошкольных образовательных учреждений родители вынуждены сидеть дома с детьми, а это сказывается как на материальном положении семьи, так и на психологическом состоянии матерей. Поняв сложность ситуации, наш депутат помогла добиться от правительства выделения средств для строительства нового детского сада. Мы очень благодарны за ту поддержку, что оказывает нам Динара Исаева».

Исаева убеждена, что развитое будущее страны — за качественными современными знаниями, а дети и молодежь — стержневой ресурс любого современного государства.

И для того чтобы этот ресурс задействовать в полном объеме во благо развития страны, правительству и парламенту необходимо создавать все условия — начиная от детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ и заканчивая высококлассными высшими учебными заведениями. Поэтому уже в ближайших планах завершение строительства сразу нескольких школ и новых детских садов.

Депутат уделяет большое внимание не только развитию инфраструктуры и строительству школ и детских садов. Не остается без внимания и сфера культуры. Так, на свои средства Исаева открыла памятник и музей Жайылу батыру — великому кыргызскому герою, который боролся за государственность страны. При ее поддержке произведена полная реконструкция музейного комплекса кыргызского поэта Алыкула Осмонова. Кроме строительства самого комплекса были выделены средства на ремонт 2 километров дороги, ведущей к музею.

27 лет назад мы открыли музей. Все это время мы практически выживали. От государства мы не получали ни копейки. Спасибо, что есть такие неравнодушные к культуре люди, как Динара Исаева. Мы гордимся, что она наша землячка! Основатель музейного комплекса Алыкула Осмонова Кенешбек Кокоев

Очень активно себя проявила Динара Исаева и в депутатской деятельности. Являясь членом парламентского комитета по международному сотрудничеству, обороне и безопасности, Исаева вместе со своими коллегами вносит большую лепту в развитие межпарламентского сотрудничества на площадках МПА СНГ, ПА ОДКБ.

В ближайших планах Динары Исаевой проведение ряда бизнес-форумов с прибалтийскими странами с целью содействия продвижению кыргызстанской экономики.

В огромном перечне проведенной работы в отчете депутата числится благотворительная деятельность. Исаева активно помогает детским домам, оказывает системную поддержку единственному в стране ожоговому центру при БНИЦТиО. Матери-героини, дети и ветераны войны и труда также не остаются без внимания депутата.

«Мы горды тем, что наш район воспитал такую женщину. Она внесла весомый вклад в развитие нашего края. Встреча депутата с народом — это в какой-то мере знаковое событие. Ведь сила депутата — в связи с народом. Не каждый осмелится вот так прийти в народ, отчитаться и получить новые наказы. Динара очень смелая женщина, и мы очень ей благодарны», — отметили участники встречи.

На встречу с жителями Чуйской области поддержать свою наставницу Динару Исаеву приехали и многократные победительницы международных соревнований по женской волной борьбе — Айсулуу Тыныбекова и Айпери Медет кызы. Спортсменки отметили, что после избрания Динары Исаевой президентом федерации женская борьба получила новый импульс к развитию. Наши спортсменки не раз становились на пьедестал почета многих престижных соревнований. «Мы очень ценим и уважаем ее за все, что она для нас делает. Я посвящаю последние свои победы Динаре Шертаевне. Спасибо вам за поддержку! Эта медаль — ваша заслуга», — отметила в своем выступлении Тыныбекова.

Все это лишь маленькая часть проделанной огромной работы. Подобные встречи депутата необходимы, чтобы быть в курсе происходящего в стране и держать руку на пульсе событий.