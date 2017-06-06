MegaCom представляет новую тарифную опцию «Одноклассники»

MegaCom представляет новый сервис «Одноклассники» специально для активных пользователей популярной социальной сети!

Всего за 3 сома абонентской платы в день вы получите бесплатный доступ к сайту «Одноклассники» и неограниченное общение со своими близкими и друзьями.

Подключитесь к сервису, набрав команду *343*1#, и пользуйтесь услугой бесплатно первые 5 дней.

Также при первом подключении к тарифной опции вы получаете в подарок сервис «Все включено», благодаря которому сможете дарить своим близким неограниченное количество подарков (кроме премиум и музыкальных).

Бесплатный трафик доступен на всех версиях «Одноклассников» (WEB, Мобильная, Приложение), за исключением Opera Mini.