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Бизнес

Beeline продолжает традиционную акцию «Помним!»

Ежегодная благотворительная акция «Помним!», направленная на сбор финансовой помощи ветеранам Великой Отечественной войны, запущена компанией «Скай Мобайл» 22 апреля и продлится по 9 мая 2017 года.

Каждый клиент Beeline может на добровольных началах присоединиться к этой инициативе. Условия участия просты: необходимо отправить SMS со словом «ПОМНИМ» на короткий номер «1945». Этим действием вы автоматически перечислите 30 сомов (с учетом всех налогов) со своего личного счета в помощь ветеранам.

В годовщину празднования 70-летия Победы в 2015 году в рамках акции «Помним!» абоненты Beeline отправили более 11 тысяч сообщений, собрав около 285 тысяч сомов. Beeline утроил эту сумму и дополнительно от компании выделил ветеранам 384 тысячи сомов. Денежные средства получили 1 тысяча 336 ветеранов. В 2016 году за период проведения акции «Помним» на короткий номер 1945 пользователи Beeline отправили 5 тысяч 228 SMS, собрав в поддержку ветеранов Великой Отечественной войны 156 тысяч 810 сомов. Вместе с дополнительными средствами из бюджета компании сумма финансовой помощи ветеранам составила 253 тысячи 690 сомов. Ее получил 821 человек.

Ернар Накисбеков, генеральный директор ООО «Скай Мобайл»: «Акция «Помним!» давно известна нашим абонентам, является традиционной и позволяет вместе нам всем не только собрать средства, но и выразить свою признательность ветеранам Великой Отечественной войны. Абоненты принимают активное участие в этой акции. Мы благодарим их за неравнодушие, за щедрость, за доверие. Для большинства сотрудников Beeline День Победы - настоящий праздник, подаренный нам старшим поколением. Мы всегда будем помнить, какой ценой мир достался нашим дедам и что они сделали ради будущего своих детей».

Все собранные в рамках акции средства, а также дополнительная финансовая помощь от Beeline будут направлены каждому ветерану адресно через ГП «Кыргыз почтасы». Списки ветеранов ВОВ были предоставлены телекоммуникационному оператору Министерством труда и социального развития Кыргызской Республики.

Подробная информация об акции «Помним» и участии в ней доступна по короткому номеру «1945» и на официальном сайте компании www.beeline.kg
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/50801/
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