Такого еще не было: Beeline дарит «Подарок каждому»!

С 12 апреля
Участие в акции бесплатное и не требует подключения. Новые абоненты автоматически становятся участниками акции.
Мы стремимся не только сделать мобильную связь максимально доступной, но и радовать наших клиентов подарками, и поэтому запустили специальную акцию, которая позволяет получать полезные презенты и выгодно обращаться со своими родными и близкими. Мы заинтересованы в том, чтобы наши абоненты пользовались все более качественными и выгодными сервисамиТилек Ахматов, коммерческий директор Beeline
Узнать подробную информацию об акции «Подарок каждому» можно по ссылке podarok.beeline.kg, по номеру 777, набрав *777# или отправив SMS с любым текстом на короткий номер 777.
Звонок, набор команды и отправка SMS бесплатны для абонентов Beeline.