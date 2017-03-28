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Бизнес

Beeline: Получить работу в онлайн-режиме

Beeline первым в Кыргызстане внедрил новый метод подбора персонала — видеоинтервью.

Традиционные письменные резюме, присылаемые соискателями на почту работодателя, уходят в прошлое. Инновационный формат взаимодействия с потенциальными сотрудниками, внедренный Beeline Кыргызстан, позволяет провести тест на соответствие компетенциям уже при первом обращении кандидатов. Его суть в том, что на первой стадии подбора компания рассматривает не резюме кандидатов, а предоставленный ими видеофайл, где соискатель рассказывает о себе, своих навыках, компетенциях и отвечает на наши вопросы. В основном они касаются не опыта предыдущей трудовой деятельности или образования кандидата, а его мнения о решениях предлагаемой ситуации.

Айнура Кошоева, HR-директор ООО «СкайМобайл»: «Мы пришли к этому опыту неслучайно. Практика показала, что большинство присылаемых резюме не соответствует нашим требованиям. Наиболее часто встречающиеся ошибки — громоздкий текст на несколько страниц, резюме, не ориентированное под конкретную вакансию, отсутствие сопроводительного и рекомендательных писем. К тому же мы учли и тот факт, что резюме часто не отражает истинный уровень профессионализма кандидата, его личностные характеристики, в том числе коммуникабельность и многое другое. Видеоинтервью дает шанс оценить человека более качественно, выявить его потенциал уже на первом этапе отбора».

Чтобы записать видеоинтервью, соискателям нужна видеокамера ноутбука или телефона и готовность представить себя в лучшем свете. Интервью занимает не более 15 минут. Затем файл попадает на платформу оператора, его просматривают рекрутер и менеджер, находящийся в поиске нового сотрудника. Отобранным после онлайн-собеседования кандидатам отправляется тест, по результатам которого выявляются ценностные характеристики, мотивирующие факторы и аналитические способности претендентов. В случае успешного прохождения этого этапа специалиста ждет очное интервью с потенциальным руководителем и HR-специалистом ООО «СкайМобайл».

«В видеоинтервью задаются вопросы не о прошлой трудовой деятельности соискателя или его образовании, а о кейсовых ситуациях. Нам интересно, как бы он поступил, если бы столкнулся с той или иной ситуацией. Правду говорит или нет, покажет онлайн-тест. И уже потом мы делаем акцент на прошлый опыт, выявляем перспективные возможности претендента. Если мы видим потенциал в кандидате, то мы его раскроем; для этого у нас есть целостная система обучения, адаптации и наставничество на рабочем месте. Тест выявляет склонности человека, какие у него аналитические или творческие способности, настроен ли он работать на результат, каков он в работе в команде. Вопросы ориентированы на распознавание сильных сторон личности человека», — говорит Айнура Кошоева.

Узнать больше информации об имеющихся вакансиях в ООО «СкайМобайл» можно на сайте компании https://beeline.kg.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/48103/
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