Kia Kyrgyzstan объявляет старт продаж нового седана Kia Soluto в Кыргызстане

Компания Kia Kyrgyzstan, официальный дистрибьютор бренда Kia в Кыргызской Республике, с гордостью сообщает о начале официальных продаж нового седана Kia Soluto. Эта яркая новинка в сегменте B-класса обещает стать настоящим открытием для тех, кто ищет надежный, практичный и стильный автомобиль по привлекательной цене.

Kia Soluto — это больше, чем просто городской седан. Это уверенный шаг навстречу новым стандартам комфорта, технологий и эргономики в своем классе. Современный дизайн, продуманное оснащение, высокая экономичность и просторный салон — все это делает Soluto идеальным выбором как для молодых автовладельцев, так и для семейных пар.

Основные преимущества Kia Soluto

  • Двигатель: бензиновый 1.4 MPI (95 лошадиных сил, 132 Н•м).
  • Трансмиссия: 4-ступенчатая автоматическая КПП.
  • Габариты: 4300 × 1700 × 1460 миллиметров.
  • Колесная база: 2570 миллиметров.
  • Багажник: 475 литров.
  • Дорожный просвет: 150 миллиметров.
  • Цена от: 1 миллион 452 тысячи сомов.
  • В кредит: от 25 тысяч 810 сомов в месяц.

Дизайн и аэродинамика

Внешний облик Kia Soluto — это гармония элегантности и динамики. Эффектная решетка радиатора, выразительный передний бампер, скульптурные боковые линии и лаконичный, но запоминающийся силуэт создают привлекательный образ автомобиля, который не теряется в потоке. Коэффициент аэродинамического сопротивления — всего 0,29 Cd, что говорит о внимательной проработке каждой детали.

Интерьер и оснащение

Салон Kia Soluto поражает своей эргономикой и вниманием к мелочам. Мягкие материалы отделки, интуитивно понятная центральная консоль, продуманные ниши и отсеки для хранения, а также передовые мультимедийные возможности с 7-дюймовым сенсорным дисплеем и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto — все это делает поездку приятной как для водителя, так и для пассажиров.

Технологии и безопасность

Kia Soluto оснащен всем необходимым для комфортной и безопасной езды.

  • Электроусилитель руля.
  • Передняя и задняя подвеска с отличной энергоемкостью.
  • Система стабилизации ESC.
  • Ассистент трогания на подъеме (HAC).
  • Две фронтальные подушки безопасности.
  • Система VSM (динамическое управление шасси).
  • Камера заднего вида, датчики парковки, ISOFIX и многое другое.

Для кого этот автомобиль?

Kia Soluto ориентирован на активных городских жителей, ищущих оптимальное соотношение цены, стиля, экономичности и качества сборки. Этот седан станет надежным спутником в повседневной жизни — будь то поездки на работу, путешествия с семьей или отдых с друзьями.

Kia Soluto — максимум возможного в своем классе.

Подробности на сайте: www.kia-bishkek.kg.
Контакт-центр: +996 559 291 299.
Адрес: город Бишкек, улица Жукеева-Пудовкина, № 85/4.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/339202/
Kia Kyrgyzstan объявляет старт продаж нового седана Kia Soluto в Кыргызстане
