Kia Kyrgyzstan объявляет старт продаж нового седана Kia Soluto в Кыргызстане

Компания Kia Kyrgyzstan, официальный дистрибьютор бренда Kia в Кыргызской Республике, с гордостью сообщает о начале официальных продаж нового седана Kia Soluto. Эта яркая новинка в сегменте B-класса обещает стать настоящим открытием для тех, кто ищет надежный, практичный и стильный автомобиль по привлекательной цене.

Kia Soluto — это больше, чем просто городской седан. Это уверенный шаг навстречу новым стандартам комфорта, технологий и эргономики в своем классе. Современный дизайн, продуманное оснащение, высокая экономичность и просторный салон — все это делает Soluto идеальным выбором как для молодых автовладельцев, так и для семейных пар.

Основные преимущества Kia Soluto

Двигатель: бензиновый 1.4 MPI (95 лошадиных сил, 132 Н•м).

Трансмиссия: 4-ступенчатая автоматическая КПП.

Габариты: 4300 × 1700 × 1460 миллиметров.

Колесная база: 2570 миллиметров.

Багажник: 475 литров.

Дорожный просвет: 150 миллиметров.

Цена от: 1 миллион 452 тысячи сомов.

В кредит: от 25 тысяч 810 сомов в месяц.

Дизайн и аэродинамика

Внешний облик Kia Soluto — это гармония элегантности и динамики. Эффектная решетка радиатора, выразительный передний бампер, скульптурные боковые линии и лаконичный, но запоминающийся силуэт создают привлекательный образ автомобиля, который не теряется в потоке. Коэффициент аэродинамического сопротивления — всего 0,29 Cd, что говорит о внимательной проработке каждой детали.

Интерьер и оснащение

Салон Kia Soluto поражает своей эргономикой и вниманием к мелочам. Мягкие материалы отделки, интуитивно понятная центральная консоль, продуманные ниши и отсеки для хранения, а также передовые мультимедийные возможности с 7-дюймовым сенсорным дисплеем и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto — все это делает поездку приятной как для водителя, так и для пассажиров.

Технологии и безопасность

Kia Soluto оснащен всем необходимым для комфортной и безопасной езды.

Электроусилитель руля.

Передняя и задняя подвеска с отличной энергоемкостью.

Система стабилизации ESC.

Ассистент трогания на подъеме (HAC).

Две фронтальные подушки безопасности.

Система VSM (динамическое управление шасси).

Камера заднего вида, датчики парковки, ISOFIX и многое другое.

Для кого этот автомобиль?

Kia Soluto ориентирован на активных городских жителей, ищущих оптимальное соотношение цены, стиля, экономичности и качества сборки. Этот седан станет надежным спутником в повседневной жизни — будь то поездки на работу, путешествия с семьей или отдых с друзьями.

Kia Soluto — максимум возможного в своем классе.

Подробности на сайте: www.kia-bishkek.kg.

Контакт-центр: +996 559 291 299.

Адрес: город Бишкек, улица Жукеева-Пудовкина, № 85/4.