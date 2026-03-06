Официальный дистрибьютор Kia в Кыргызстане запускает специальное предложение, которое делает покупку нового кроссовера еще проще и доступнее.
Теперь стать владельцем стильного и технологичного Kia Sonet можно на максимально комфортных условиях:
- 0 сомов — первоначальный взнос;
- от 1 тысячи 37 сомов в день — понятная и удобная оплата;
- ограниченное количество автомобилей по специальному предложению.
Предложение действует ограниченное время и доступно только в «Kia Кыргызстан».
Почему Kia Sonet — это больше, чем просто кроссовер:
- Высокий дорожный просвет — уверенно чувствует себя на городских улицах, проселочных дорогах и зимних трассах Кыргызстана.
- Экономичный расход топлива — экономия на каждом километре, идеально подходит для ежедневных поездок и путешествий.
- Фирменная гарантия Kia — три года или 100 тысяч километров — уверенность и спокойствие в каждой поездке.
- Современные технологии — системы безопасности, мультимедийный экран, круиз-контроль и продуманная эргономика салона.
- Стильный дизайн и компактные размеры — удобство парковки и маневров в условиях города.
Более подробную информацию о Kia Sonet вы можете узнать на сайте kia-bishkek.kg.
Как воспользоваться предложением:
- Приезжайте в Kia Center Bishkek.
- Выберите комплектацию Kia Sonet, которая подходит именно вам.
- Оформите покупку без первоначального взноса с оплатой 1 тысяча 37 сомов в день.
- Забирайте свой новый Sonet и наслаждайтесь каждой поездкой.
Контакты:
Адрес: город Бишкек, улица Жукеева-Пудовкина, 85/4.
Сайт: www.kia-bishkek.kg.
Контакт-центр: +996 559 291 299.